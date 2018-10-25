Следим за техническим состоянием своей машины

Где стучит, о чем это говорит?

Если машина нормально ездила, а потом вдруг не завелась, с вероятностью в 70% можно сказать, что дело в бензонасосе. Если при резком нажатии на педаль вы чувствуете, что пропала мощность, пора заменить свечи.

Если отказал какой-либо электроприбор, то, скорее всего, сгорел предохранитель. Если при движении прямо вас начинает тянуть в сторону, следует проверить колеса и при необходимости подкачать.

