Следим за техническим состоянием своей машины

Починить то, до чего никак не доходили руки, и в целом провести осмотр вашего железного коня.
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Где стучит, о чем это говорит?
Если машина нормально ездила, а потом вдруг не завелась, с вероятностью в 70% можно сказать, что дело в бензонасосе. Если при резком нажатии на педаль вы чувствуете, что пропала мощность, пора заменить свечи.
Если отказал какой-либо электроприбор, то, скорее всего, сгорел предохранитель. Если при движении прямо вас начинает тянуть в сторону, следует проверить колеса и при необходимости подкачать.
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Покупаем запчасти
К покупке автозапчастей следует подходить с умом, важно уметь определять соотношение цена-качество. Например, только тормозных колодок существует около пяти десятков. Поэтому важно понимать, где качественный товар, а где китайская подделка.
Если ваша машина сломалась неожиданно и запчасть нужна срочно, то здесь уже нет времени на выбор. Придется покупать, что первое попадется. При наличии же достаточного количетсва времени можно обойти несколько магазинов с автозапчастями, поговорить с консультантами и выбрать необходимый элемент.
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