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Следим за техническим состоянием своей машины

Починить то, до чего никак не доходили руки, и в целом провести осмотр вашего железного коня.

25.10.2018 Нет комментариев

Следим за техническим состоянием своей машины
Починить то, до чего никак не доходили руки,
и в целом провести осмотр вашего железного коня.
Наиболее частые
поломки в автомобилях
жителей Бердска
Как рассказывает Николай, автомеханик одной из бердских СТО, чаще всего водители приезжают к мастеру с жалобами на посторонние звуки в ходовой части автомобиля. Это может быть вызвано многими причинами. В основном приходят в негодность стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Обычно их ремонт занимает несколько часов при наличии необходимых запчастей.
Еще к одной наиболее распространенной поломке можно отнести утечку какой-либо технической жидкости. Они необходимы для нормальной работы автомобиля. Это может привести и к более серьезным проблемам. Поэтому важно как можно скорее осуществить замену повредившегося шланга, из которого и вытекает жидкость.
Также водители часто обращаются с необходимостью сделать развал-схождение. Регулярно в машинах проводится замена масла и свечей.
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Где стучит, о чем это говорит?
Если машина нормально ездила, а потом вдруг не завелась, с вероятностью в 70% можно сказать, что дело в бензонасосе. Если при резком нажатии на педаль вы чувствуете, что пропала мощность, пора заменить свечи.
Если отказал какой-либо электроприбор, то, скорее всего, сгорел предохранитель. Если при движении прямо вас начинает тянуть в сторону, следует проверить колеса и при необходимости подкачать.
Автомобиль по частям:
как неисправности указывают на то,
где у машины проблема
Если внимательно слушать свой автомобиль и замечать наималейшие изменения, можно определить характер проблемы и оценить, как срочно следует ехать на СТО. Рассмотрим основные поломки и то, по каким признакам их можно определить.
Следим за техническим состоянием своей машины
Двигатель
Свист после запуска или резкого нажатия на газ может означать, что износился ремень генератора. Машина издает громкие звуки, схожие с металлическими ударами, - оборвался ремень ГРМ. При этой поломке двигатель нужно немедленно заглушить. Слышите рокот на холостом ходу - возможно, возникла неисправность в помпе.
Следим за техническим состоянием своей машины
Выхлопная система
Если вы слышите сильный рев, то стоит обратиться к сварщику - скорее всего, образовались дыры. Если звуки напоминают выстрелы, то пришло время менять глушитель.
При обнаружении какого-либо из признаков данных поломок, обращайтесь сразу на СТО. Следите за тем, чтобы автомобиль был в идеальном техническом состоянии, поскольку от этого зависит ваша безопасность. Как можно чаще проходите диагностику ходовой части, электрооборудования и приводных ремней навесного оборудования.
Следим за техническим состоянием своей машины
Ходовая часть
Об износе шаровых опор, как правило, говорит стук или скрип при езде по кочкам. О неисправности подшипников полуосей – гул, который возрастает соразмерно увеличению скорости. Поломка в ШРУСах становится причиной щелчков при повороте руля. Если сбито развал-схождение, вы заметите неравномерный износ шин.
Следим за техническим состоянием своей машины
Тормозная система
Если вы поставили новые колодки и ездите больше недели, а они все свистят, то, вероятно, вам попались бракованные запчасти. Когда вы нажимаете на педаль тормоза и раздается резкий свист, это показатель того, что колодки износились. Пора их заменить.
Следим за техническим состоянием своей машины
Рулевое управление
Износ рулевых тяг вызывает стуки при вращении руля на неровной дороге. Необходима замена.
Покупаем запчасти
К покупке автозапчастей следует подходить с умом, важно уметь определять соотношение цена-качество. Например, только тормозных колодок существует около пяти десятков. Поэтому важно понимать, где качественный товар, а где китайская подделка.
Если ваша машина сломалась неожиданно и запчасть нужна срочно, то здесь уже нет времени на выбор. Придется покупать, что первое попадется. При наличии же достаточного количетсва времени можно обойти несколько магазинов с автозапчастями, поговорить с консультантами и выбрать необходимый элемент.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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