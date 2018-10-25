Конкурс «Бердская красавица-2019»

Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.

Для участия необходимо выслать две фотографии.

Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.

Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.