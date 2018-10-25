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Конкурс «Бердская красавица-2019»

Ждем от участниц две фотографии: одну в полный рост, вторую — портретный снимок. Итогом станет – большой календарь на 2019 год.

25.10.2018 30 коммент.
 
Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.

Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Валерия Клёван

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Иванова Мария

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ангелина Есюкова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ступникова Кристина

 

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Калинова Олеся

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Екатерина Власова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Анастасия Новикова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Фоминых Олеся

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Суздальцева Анастасия

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Буцкая Наталья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Анастасия Лобанова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Марина Дорогина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Татьяна Бессонова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Лаврова Алина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ефимова Виктория

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Русанова Кристина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Юлия Обедкина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Зеленская Анна

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ямщикова Дарья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ожерельева Ольга

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Анастасия Титова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Кузнецова Алена

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ирина Кастрикина, 15 лет

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Беляцкая Ирина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Рощупкина Софья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Наталья Маташкова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Олька Новикова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Костюкова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Лаптева Маргарита

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Лигостаева Алина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Вишникина Алена

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Карькова Алёна

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Феляур Анастасия

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Филимонова Софья

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Зинаида Рудакова

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Алена Ильина

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Ксения Лунёва

Конкурс «Бердская красавица 2019»

Екатерина Эйрих


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(30) Комментариев

  1. Moris

    шёл 2017 год…

    Thumb up 17 Thumb down 4

    • a.danilov

      да уже лет 5-6 подряд так.
      В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
      После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
      Отсюда и название.

      Thumb up 7 Thumb down 11

  2. Аноним

    А почему только женщины?

    Thumb up 17 Thumb down 8

  3. Аноним

    Даёшь конкурс Бердский красавец!!!

    Thumb up 67 Thumb down 8

  4. Аноним

    Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.

    Thumb up 10 Thumb down 3

  5. барабашка

    указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….

    Thumb up 28 Thumb down 6

    • a.danilov

      женщина в любом возрасте может быть блистательной.
      Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
      Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней =)

      Thumb up 19 Thumb down 12

      • Гость

        Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
        Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
        ;) %) *CRAZY*

        Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      согласна, тетенек надо отсортировывать

      Thumb up 15 Thumb down 1

  6. Raven

    Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.

    Thumb up 43 Thumb down 1

  7. Гость

    Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш! =-O

    Thumb up 7 Thumb down 2

  8. Аноним

    Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.

    Thumb up 11 Thumb down 3

    • a.danilov

      все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
      По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.

      Thumb up 2 Thumb down 1

  9. !

    Одни и те же лица каждый год

    Thumb up 14 Thumb down 1

  10. СПат

    Лунева и Маташкова — вот бердчанки, а остальные , просто как из-под принтера. Раньше губы были теперь брови.. и лица какие-то .. ну .. одинаковые что-ли.. %)

    Thumb up 4 Thumb down 5

  11. PATRIOT

    Все девушки по своему хороши. Если бы нужно было поставить галочку, я бы долго мучился. Выбрал бы Филимонову. Славянская внешность что ли))) Как то она больше ассоциируется с девушкой в ромашковом венке у реки. Гордо выглядит. Лаптева тоже яркая, но по своему, она няшная, это её выделяет. У всех своё, у кого то глаза, у кого то фигура лучше. Сложно. Вообще считаю что такие конкурсы не правильные. Идеал красоты формируется мнением толпы, а мнение толпы зависит от информационного поля и исторической данности той или иной национальности и семейных дел, тобишь воспитания и образа жизни. Нельзя унифицировать. Так что все красивые. А вообще говорят «с лица воды не пить»… Главное что бы человек был хороший. =)

    Thumb up 5 Thumb down 2

  12. Vic

    А все ли фото, присылаемые участницами, участвуют в конкурсе?Понятно, что не все публикуются…В каждой девушке своя красота, это бесспорно.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  13. Аноним

    Беляцкая очень красивая, даешь первое место.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  14. Константин

    Это скорее конкурс фото.
    Некоторые фото повторяются из года в год. Интересно, сколько же лет оригиналам? Хотя тут и с постом не лады. Пост, вроде, новый, а комменты старые 17-го года.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  16. гость

    а где фото топлес ?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  17. Невдомек

    Кончились в Бердске красавицы….
    Да, женщины, вот эти ваши то-ли накрашенные, то-ли татуированные брови просто ужасны! :-!

    Thumb up 2 Thumb down 1

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