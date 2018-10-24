Погибли в ДТП директор «Озера Карачи» и его супруга на трассе «Иртыш»

Авария произошла утром сегодня, 24 октября, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области. В лобовом ДТП погибли трое, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В числе погибших исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его супруга Татьяна, передает КС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8 утра в Убинском районе на трассе. По версии полиции, водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем Toyota, от полученных травм скончался на месте. Спустя несколько часов в больнице умерли водитель Nissan X-Trail и женщина-пассажир этого же автомобиля.

Позже стало известно, что за рулем Nissan X-Trail находился исполнительный директор «Карачинского источника» и санатория «Озеро Карачи» Виктор Салин, а пассажиром была его супруга Татьяна. Также, по предварительным данным, в ДТП пострадали сын и дочь Салиных. На данный момент они находят в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, причины аварии сейчас устанавливаются.

Виктору Салину было 42 года, он являлся директором курорта ООО «Санаторий «Озеро Карачи» и исполнительным директором ООО «Карачинский источник». Кроме того, он был депутатом Чановского района Новосибирской области. Его супруга Татьяна работала в школе преподавателем иностранного языка.