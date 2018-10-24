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Ударом ножа в сердце убил соседа после ссоры житель Бердска

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Подсудимый вину не признает — говорит, что смерть наступила по неосторожности, а не по злому умыслу.

24.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ударом ножа в сердце убил соседа после ссоры житель Бердска

Классическое завершение ссоры

Судья бердского городского суда приступила к рассмотрению уголовного дела об умышленном убийстве сегодня, 24 октября. Подсудимому грозит реальный срок ограничения свободы от 6 до 15 лет.

На скамье подсудимых 46-летний О. Парамзин, которого судят по части 1 стать 105 УК РФ. В августе этого года, будучи в легком алкогольном опьянении, он повздорил со своим соседом. Спор перешел в серьезный конфликт, который закончился ударом ножа противника в сердце. Ранение оказалось смертельным — сосед скончался на месте происшествия.

Уголовное дело поступило в суд 15 октября. Спустя 2 недели сотрудники СИЗО сопроводили обвиняемого в зал судебного заседания. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» Парамзин свою вину не признает, уверяет суд, что убил соседа по неосторожности, а не умышленно.

Потерпевшим признан сын убитого. Пока что он не подал иск о компенсации морального вреда. В ближайшее время суд разберется в обстоятельствах убийства и рассмотрит уголовное дело по существу.

Справка

Статья 105 УК РФ:
Часть 1: Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.


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