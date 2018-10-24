Глава МВД Италии: болельщики ЦСК прыгали на эскалаторе в метро Рима

Глава МВД Италии обвинил россиян в происшествии в метро Рима
«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА — ИФ), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.
При этом М.Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.
Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.
Неполадки эскалатора произошли во вторник на станции метро Repubblica в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 мск).
Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.
Во вторник вечером на римском стадионе «Олимпико» проходил матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.
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где то слышал такое…..
а, вспомнил: погода виновата в разрушении дорог
и вообще их сами автомобилисты своими шипами разрушают
чтож, в одной лямке походу все политики что у нас, что у них
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