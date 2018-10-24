Глава МВД Италии: болельщики ЦСК прыгали на эскалаторе в метро Рима

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА — ИФ), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом М.Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

Неполадки эскалатора произошли во вторник на станции метро Repubblica в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.

Во вторник вечером на римском стадионе «Олимпико» проходил матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.

Источник: Интерфакс