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Глава МВД Италии: болельщики ЦСК прыгали на эскалаторе в метро Рима

Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА — ИФ), которые начали эти беспорядки, сказал министр журналистам. (ВИДЕО)

24.10.2018 Один комментарий
 
Глава МВД Италии: болельщики ЦСК прыгали на эскалаторе в метро Рима

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«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА — ИФ), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом М.Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

Неполадки эскалатора произошли во вторник на станции метро Repubblica в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.

Во вторник вечером на римском стадионе «Олимпико» проходил матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    где то слышал такое…..
    а, вспомнил: погода виновата в разрушении дорог
    и вообще их сами автомобилисты своими шипами разрушают
    чтож, в одной лямке походу все политики что у нас, что у них :-!

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