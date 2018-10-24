Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска

Было бы счастье, да несчастье помогло

Жители Военного городка с ужасом вспоминают события полуторагодичный давности. Тогда в воинской части кратковременно дислоцировалась 24 бригада спецназа из Новосибирска - на время ремонта казармы.



- Мы квартиру здесь купили в 2005 году у военных. Тогда воинская часть действовала. Часто играла военная музыка, солдаты маршировали. Четыре года спустя воинскую часть распустили, жить стало тише, но не надолго. Года полтора назад, как началась война в Сирии, в части базировались солдаты-контрактники, наверное. Здесь было кошмар что. Когда ездила военная техника - это понятно и уважительно. А вот молодые "контрабасы" каждую ночь гоняли на машинах. Спать мешали, шумели, - вспоминает житель Военного городка Михаил Шанин.



Его слова поддержала супруга Екатерина Беляева. На счастье жителей Военного городка военнослужащие навсегда ушли из Бердска в 2016 году. Бердчанка признает, жить сейчас в Военном городке стало хорошо. Инфраструктура развита: автобусная остановка недалеко, есть магазины, построены детские площадки и парковки для авто.



Хорошо в Военном городке живется и Ирине Шуклиной, которая приехала в гости к своей дочери. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что местная молодежь ведет себя достойно, не матерится и не пьет. Да и погода балует — в родном Железногорске холоднее. Новые подружки-старушки рассказали приезжей, что раньше в воинской части базировался полк, но, по мнению, старожилов, соседство с военными не доставляло неудобств. Наоборот, в городке царил порядок и было ощущение защищенности.



«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что восемь лет назад жителям Военного городка жилось менее комфортно. Не было пешеходных дорожек, детских площадок, то и дело из-за аварий на теплосетях в домах отключали воду и тепло. В городке частенько стоял неприятный канализационный запах.



Как говорят местные, не было бы счастья, да несчастье помогло. 25 июня произошел обвал свода канализационного коллектора. Рухнувшая земля образовала пробку, из-за которой стоки вышли за пределы канализационной системы и хлынули по дорогам и огородам частного сектора. Жители улиц Ушакова, Красноармейской, Военного городка и Микрорайона на протяжении месяца страдали от невыносимого зловония. Реки нечистот буквально стекали по улицам. В июле правительство Новосибирской области на строительство нового канализационного коллектора и ликвидации ЧС потратила порядка 15 миллионов рублей.



Теперь жизнь жителей Военного городка омрачают только стаи собак, которые бродят по улицам круглые сутки. Родители боятся выходить на прогулку с детьми: вдруг пес нападет.

