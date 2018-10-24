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Автобус до «Ветерана» просят дачники Бердска

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Автобус до «Ветерана» просят дачники Бердска

Если позволят дорожные условия, до садового общества во время дачного сезона могут продлить маршрут автобуса №7.

24.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Автобус до «Ветерана» просят дачники Бердска

Большинство дачников добираются до садовых обществ на общественном траспорте

Проблемами и достижениями поделились председатели садовых обществ 24 октября на встрече в горадминистрации Бердска.

Одним из самых главных вопросов для каждого дачника является транспортный. Ведь большинство членов садовых обществ добираются до дач на муниципальных автобусах.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, представители СНТ «Вега-1» ничего не захотели изменить в расписании автобусов в следующем дачном сезоне. Их устраивает, что автобус ходит через каждые 30 минут. К расписанию они давно привыкли.

Некоторые садоводы хотели бы, чтобы количество рейсов до их СНТ было увеличено.

— Мы и собрали садоводов для того, чтобы у нас была возможность предусмотреть количество рейсов, расписание заранее, а не рассматривать эти вопросы после того, как пройдут конкурсные процедуры, — подчеркнула Нятина.

Представители СНТ «Ветеран» предложили продлить автобусный маршрут до их общества. Неделю назад по просьбе дачников был оборудован заездной карман для остановки «Заречная». Она находится между остановками общественного транспорта «Поселок Боровой» и «Микрорайон Раздольный». Раньше автобус №7 в этом месте не останавливался, так как отсутствовала площадка, и дачникам с тяжелой поклажей приходилось преодолевать немалое расстоянии хоть до одной, хоть до другой остановки. Дачникам из «Ветерана» даже от «Заречной» приходится топать 2 км. Поэтому и попросили в следующем дачном сезоне пустить автобус до их СНТ.

Вместе с председателем СНТ «Ветеран» Надежда Нятина побывает на месте и определит, позволяет ли дорога запустить туда общественный транспорт. Здесь нужно учитывать ширину проезжей части, дорожные условия и другие нюансы, отметила Надежда Валерьевна.

В этом направление ходит автобус №7 и некоторые дачные маршруты. Можно будет рассмотреть вариант с «семеркой» — продлить маршрут на дачный сезон, подчеркнула Нятина.

Другой вопрос, который волновал бердских дачников — это успеть до зимы, пока не промерзла почва, подремонтировать дороги на территории своих СНТ, по которым ездят дачные автобусы: где-то пройти грейдером, где-то подсыпать щебень. Большинство дорог имеет щебеночное покрытие, которое в дачный сезон изрядно разрушается.

За хорошо налаженную работу дачных маршрутов 20 и 26 («Росинка», «Лесное», «Отрадное» и другие СНТ) садоводы вручили Надежде Нятиной благодарность. На эти маршруты приходилась и часть «убитой» дороги, принадлежащей Искитимскому району.

— В этом году искитимцы помимо сланца засыпали участок дороги щебнем. Дачный сезон был завершен нормально. Ждем следующего года, чтобы это все поддерживалось, — акцентировала Надежда Нятина.


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