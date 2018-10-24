После недели сидения в смартфоне отказали сгибаться пальцы у китаянки

Ударом ножа в сердце убил соседа после ссоры житель Бердска
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Следственный комитет проверил «дом ужасов» в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Глава МВД Италии: болельщики ЦСК прыгали на эскалаторе в метро Рима
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