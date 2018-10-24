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После недели сидения в смартфоне отказали сгибаться пальцы у китаянки

Женщина ушла в отпуск и целые дни сидела в телефоне, убирая его только на ночь.

24.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
После недели сидения в смартфоне отказали сгибаться пальцы у китаянки
Жительница китайского города Чанша, неделю не выпускавшая из рук смартфон, не смогла согнуть пальцы. Об этом сообщает AsiaOne.

Женщина ушла в отпуск и целые дни сидела в телефоне, убирая его только на ночь. Через некоторое время у нее заболела кисть правой руки и перестали слушаться пальцы.

Как пояснили врачи, причиной онемения стал теносиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожилия. Сейчас пациентка снова может сгибать пальцы, однако ее предупредили о необходимости периодически откладывать смартфон и давать рукам отдохнуть.

 

Woman using cellphone too much can't stretch her fingers

This woman from Changsha, Hunan can't stretch her fingers for using her cellphone too much.I immediately put down my phone😨

Опубликовано PearVideo Суббота, 20 октября 2018 г.

 

Источник: РИА Новости


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