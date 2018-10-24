Отсудил 12 тыс. евро у России в ЕСПЧ житель Бердска

Через 7 лет Алексей Мананников, живущий ныне в Бердске, отсудил у РФ деньги через ЕСПЧ.

В материалах дела говорится, что в 2006 году против Мананникова возбудили уголовное дело за оскорбление двух сотрудников ГИБДД. В 2009 году мировой судья признал его виновным и приговорил к штрафу. В сентябре 2010 года политик подал апелляцию, но Центральный районный суд Новосибирска отклонил ее. В декабре того же года Мананников обратился в Новосибирский областной суд, который также отклонил апелляцию.

Также Мананников опубликовал в своем блоге текст жалобы, в которой он просил судебную коллегию Новосибирского областного суда привлечь судью Марию Шишкину к уголовной ответственности за незаконные действия, назвав ее «басманной судьей».

Из-за этого в октябре 2010 года на экс-сенатора завели уголовное дело о клевете на судью и неуважении к суду. В рамках расследования дома у обвиняемого изъяли оргтехнику. Его самого отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. В больнице Мананников в первый же день объявил голодовку. В итоге его приговорили к выплате штрафа в 150 тыс. руб.

Мананников обжаловал это решение в Верховном суде РФ. Там его дело переквалифицировали на ст. 319 УК РФ. Бывший сенатор получил штраф в 30 тыс. руб., но был освобожден от него по истечению срока давности в феврале 2013 года.

В Страсбургском суде Мананников потребовал от Российской Федерации компенсацию за моральный вред в 50 тыс. евро и 18,9 тыс. евро за судебные издержки. Европейский суд по правам человека признал, что власти России нарушили ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека, принудительно поместив Мананникова на психиатрическую экспертизу. Также Европейский суд увидел нарушение ст. 1 протокола № 1 Конвенции в изъятии следователями личной техники Мананникова, которую оставили в материалах дела.

В деле говорится, что власти РФ нарушили ст. 2 Протокола № 4 Конвенции, когда ограничили Мананникову выезд из Новосибирска во время рассмотрения дела.

На основании этого суд обязал власти РФ выплатить Мананникову 10 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 2,4 тыс. евро в качестве возмещения издержек в Страсбургском суде, передает РБК.

«Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев следующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на дату расчета. С истечения вышеупомянутых трех месяцев до урегулирования простые проценты подлежат выплате по вышеуказанным суммам по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода дефолта плюс три процентных пункта», — указано в деле.

Алексей Мананников родился в Новосибирске в 1956 году. Преподавал в НИИЖТ (нынешний СГУПС) и Московском Институте Управления. В 1987-1990 годах сотрудничал с журналом «Гласность», работал корреспондентом на радио «Свобода», основал Сибирское независимое информационное агентство.

В 1993 году его избрали в Совет Федерации от Новосибирской области. Занимал должность зампредседателя Комитета по международным делам, был членом Мандатной комиссии. В 1995 году баллотировался на пост губернатора Новосибирской области.