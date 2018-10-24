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В Сибири активизировались террористы

В Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2018 года возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

24.10.2018 Фото: nso.ru 2 коммент.
 
В Сибири активизировались террористы
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совместном выездном совещании Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло. В совещании также участвовали главы регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, представители федеральных органов власти, сотрудники аппарата Совбеза. Совещание прошло по поручению Владимира Путина.

Были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы по антитеррористической защищённости в регионах Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Обращено внимание на важность скорейшего решения проблем обеспечения промышленной безопасности и антитеррористической защищённости ряда производственных объектов. Сделан акцент на необходимость принятия срочных мер по устранению источников повышенной опасности, создающих потенциальную угрозу для жизни.

Кроме того, обсуждены вопросы организации физической и технической защиты объектов транспортной инфраструктуры, меры по обеспечению антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса.

На совещании рассмотрены дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.

В этой связи подчёркнута важность дальнейшего совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Отмечены недостатки организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах и формирования достаточных сил и средств для предупреждения и тушения пожаров.

Заявлено о целесообразности выработать дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование структур органов управления и сил территориальных подсистем РСЧС и их материально-технического оснащения, включая силы добровольной пожарной охраны.

В целях предупреждения негативного воздействия вод в паводковый период и выявления мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления отмечена необходимость активизации работы по обследованию водоохранных зон и акваторий.

Отдельное внимание уделено значимости непрерывного надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Патрушев отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.

«Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии», — сказал Патрушев.

По его словам, в Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2018 года возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», — заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что деятельность спецслужб в связи с этим должна носить упреждающий характер и быть направлена на устранение причин и условий, способствующих совершению терактов.

Секретарь Совбеза сообщил, что в первой половине 2018 года прокуратура выявила в Сибири более 9 тыс. нарушений законодательства о противодействии терроризму. Кроме того, более трети объектов и территорий в округе не соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности, в основном речь идет об объектах культуры, спорта, а также о культовых сооружениях. По словам секретаря Совбеза, это связано в том числе с нехваткой денег в региональных и местных бюджетах.

 


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(2) Комментариев

  1. Вадим

    Все правильно…
    По ст.282 сажают за неугодные властям репосты, а керченские убийцы спокойно делают свое дело.
    Браво!!!

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    Делают вид бурной деятельности, За наши с вами деньги. У них все кто против власти скоро будут террористами.

    Thumb up 2 Thumb down 1

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