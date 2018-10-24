Путину и его администрации для работы дадут еще 1,7 млрд рублей

Расходы на деятельность президента РФ и его администрации в 2018 году будут дополнительно увеличены на 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет-2018, с которой ознакомился «Интерфакс».

Согласно Федеральному закону № 362-ФЗ бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации» в 2018 году предусмотрены в сумме 10 066,0 млн. рублей.

Подготовленным законопроектом объем бюджетных ассигнований по данному направлению увеличивается на 1 717,4 млн. рублей и составляет 11 783,4 млн. рублей.

В частности увеличиваются расходы на обеспечение мероприятий с участием главы государства в сумме 786,3 млн. рублей, на обеспечение авиационных перевозок полномочных представителей президента РФ — в сумме 76 млн. рублей.

Кроме того, увеличение расходов планируется и на проведение мероприятий, посвященных с 25-летием принятия Конституции РФ — в сумме 40,4 млн. рублей, а на обеспечение деятельности Администрации президента РФ — в сумме 15,2 млн. рублей.

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по законопроекту увеличатся на 799 ,4 млн рублей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2018 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2018 году и ожидаемого исполнения федерального бюджета в 2018 году.

Источник: Интерфакс