Патриот: Россия перестает быть темой для шуток? Смотрите видео

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Россия перестает быть темой для шуток?



Система мировой пропаганды показывает картинку о России, как об отсталой и недоразвитой стране не способной ответить на удар из вне! Вечно пьяные бородатые мужики с балалайкой не внушают страх, а наоборот желание уничтожить и забрать богатые земли у этого отсталого народа!!! Так же этому способствуют наши либералы и их оппоненты, которые изо дня в день кричат об отсталости нашей Родины, и очень многое большинство клюет на эту уловку.

Уверяю вас: те «приколы» про Россию (эту страну не победить и т.д..), которые вы смотрите по видео хостингам, где Россия высмеивается включая нас с вами — как варварская невежественная Страна, анонсируются извне !!!! Все попытки выложить на таких сайтах ссылки о том, как происходят какие- либо улучшения в России — блокируются и удаляются!!!

Мы смеемся и не думаем о том, что эти якобы «приколы» не для нас — их смотрит весь мир и ужасается, воображая какие варвары эти Русские!!! Ни об одной так стране конкретно, как Россия не собраны воедино весь негатив на показ с целью убедить всех и вся о никчемности Русского народа!!!

Думаете, нету негатива в других странах? Есть, и не меньше, а того и больше чем в России, но это не показывается конкретно как национальная черта какой либо страны!!!!

Мир смотрит на эти грязные игрища политиков и кто пытается проверить правду из средств информации исходящих из самой России — более убеждается в необходимости защитить свой мир от России!!!

P.S. США НЕ ввели (и не введут) санкции против Саудовской Аравии за доказанное убийство журналиста Вашингтон Пост.

Зато ввели санкции против России за абсолютно не доказанное «вмешательство» в выборы и «не до убийство» Скрипаля.

Теперь то хоть до всех дойдет смысл и обоснованность санкций???