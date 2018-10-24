Патриот: Россия перестает быть темой для шуток? Смотрите видео

Система мировой пропаганды показывает картинку о России, как об отсталой и недоразвитой стране не способной ответить на удар из вне! Вечно пьяные бородатые мужики с балалайкой не внушают страх, а наоборот желание уничтожить и забрать богатые земли у этого отсталого народа!!! Так же этому способствуют наши либералы и их оппоненты, которые изо дня в день кричат об отсталости нашей Родины, и очень многое большинство клюет на эту уловку.
Уверяю вас: те «приколы» про Россию (эту страну не победить и т.д..), которые вы смотрите по видео хостингам, где Россия высмеивается включая нас с вами — как варварская невежественная Страна, анонсируются извне !!!! Все попытки выложить на таких сайтах ссылки о том, как происходят какие- либо улучшения в России — блокируются и удаляются!!!
Мы смеемся и не думаем о том, что эти якобы «приколы» не для нас — их смотрит весь мир и ужасается, воображая какие варвары эти Русские!!! Ни об одной так стране конкретно, как Россия не собраны воедино весь негатив на показ с целью убедить всех и вся о никчемности Русского народа!!!
Думаете, нету негатива в других странах? Есть, и не меньше, а того и больше чем в России, но это не показывается конкретно как национальная черта какой либо страны!!!!
Мир смотрит на эти грязные игрища политиков и кто пытается проверить правду из средств информации исходящих из самой России — более убеждается в необходимости защитить свой мир от России!!!
P.S. США НЕ ввели (и не введут) санкции против Саудовской Аравии за доказанное убийство журналиста Вашингтон Пост.
Зато ввели санкции против России за абсолютно не доказанное «вмешательство» в выборы и «не до убийство» Скрипаля.
Теперь то хоть до всех дойдет смысл и обоснованность санкций???
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«США НЕ ввели (и не введут) санкции против Саудовской Аравии за доказанное убийство журналиста Вашингтон Пост.
Зато ввели санкции против России за абсолютно не доказанное «вмешательство» в выборы и «не до убийство» Скрипаля.
Теперь то хоть до всех дойдет смысл и обоснованность санкций???»
Врёшь, тролль пригожинский… ВРЁШЬ!!!!
Саудиты припертые к стенке неопровержимыми фактами и как раз таки угрозой санкций признались в преступлении.
Твой нацлидер на весь мир …эээ… какбэ помягше чтобы не удалили пост… сказал неправду.
Типа эти двое гражданские и скоро выступят в эфире.
Как они выступили все видели, все поржали…
Потом были раскрыты их настоящие имена и звания.
Кремль сказал что больше не комментирует эту тему.
ЧТО это как не использование права не свидетельствовать против себя пойманного за руку?
Итак-кремль не признает НИ-ЧЕ-ГО-от ихтамнетов до МН17.
Саудиты признали, мир ждет наказания виновных.
Если бы кремль наказал прилюдно виновных в МН17, Солсбери, донбассии санкции были бы сняты.
До вас и теперь не доходит простой смысл и обоснованность санкций??
ПС: ВСЁ остальное в статье такое же неприкрытое вранье и передергивание.
На кого вы рассчитываете? Или просто пригожинские серебренники отрабатываете???
8 3
Согласен, ребята с «Лахты-2» работают крайне грубо и занимаются скорее антипропагандой, иной раз так тупо, что начинаешь задумываться, с какой целью всё это нужно Евгению Викторовичу
5 2
Вы переоцениваете интеллект Евгения Викторовича ;-))
2 2
И тем не менее, не смотря на его внешность, из простого питерского бандита, вора и мошенника, превратится в миллиардера и «друга» Самого, финансируя различные тёмные кремлёвские делишки, тут какой-никакой интеллект нужен
1 2
кстати, о Пригожине сейчас новая статья вышла :
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/22/78289-povar-lyubit-poostree
О том, что сей олигарх имеет свои лаборатории, занимающиеся созданием специальных средств точечного уничтожения.
Т.е. делают отравляющие укольчики неприятным для него людям …А сейчас еще и тестируют их в Сирии , на местных аборигенах..
ну а что…Война в Сирии — очень удобное место для проведения разнообразных учений.
0 1
Какой бред!
Если все это пишут разные люди — сюда прям десант забросили для строчения негативных комментариев!
Зачем же так палиться то, господа западники?
0 0
«Итак-кремль не признает НИ-ЧЕ-ГО»
Песков:
Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали. Никакой информации по официальным каналам предоставлено не было и не предоставлено до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ.
Так что вот так. И Скрипали пропали, к ним нет доступа даже у сми.
2 1
Таварисч «патриот», ответьте на простой вопрос:
Считаете ли вы верхушку власти патриотичной?
Если НЕТ то почему вы, поцреоты, топите за непатриотичную власть?
Если ДА то почему практически у всех персонажей верхушки дети живут и учатся за рубежом а зачастую носят совсем не привычные нашему уху имена?
Отдельные примеры не приводдить-на один пример я отвечу пятью.
Если есть что сказать-ласкаво просимо…
Если нечего-заткнитесь и не врите тут всем.
4 2
Власть безусловно патриотична.
Учатся или живут зарубежом далеко не у всех, это скорее редкость.
Не считаю что это плохо. А такие явления имеют место быть потому что в 90е и 2000е была совсем другая политика, нембыло санкций, отношения между странами были более менее приличными.
1 3
всякие есть во власти и на верхах.
но патриотичных все же гораздо больше — иначе бы они давно свалили, как вы, будь у вас деньги
0 0
И что? Вообще то неспособна ответить на внешние вызовы: под китай прогибается, турции простили сбитый самолет (ограничились помидорами).
Показали лимузин президентский, в который вбухали кучу денег, а он на нем даже не ездит. Самолет, который никто из ведущих авиакомпаний не покупает и все. У нас даже своего отечественного мобильного телефона нет, хотя казалось бы. Страна 3-го мира и нефтяной придаток всего цивилизованного сообщества.
4 3
На лимузине ездят, самолёт производят, одна из ведущих компаний — Аэрофлот его использует и будет использовать, насчёт телефона вопрос более чем спорный, надо ли.
Страной третего мира, вроде Украины, мы бы стали если бы продолжилась политика Ельцина. Но этого, к счастью, не произошло.
2 3
что то мы еще можем , да …но…
например, в ролике ничего не сказано ни о нашем станкостроении, ни о нашей электронике,которая не может производить микрочипы меньше 65 нм, в то время как уже в прошлом году корпорация IBM сообщила, что создала процесс изготовления чипов с топологией 5 нанометров (нм). На наши спутники мы закупаем микросхемы у того же Китая..
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ роботизированные производства в масштабах России пока не по зубам ….
Сайты Сделаноунас могут сколько угодно писать о новых построенных теплицах , коровниках и мелких перерабатывающих заводах — они никак кардинально не изменят ситуацию….Ручной труд у нас до сих пор рулит..
кстати,вчера где то слушал жалобы какого то нашего гос.чиновника о том, что могущественная океанская держава Россия не производит газовые танкеры, а заказывает их в Южной Корее, становясь в очередь на общих основаниях. Заказали 15 танкеров…А российская верфь «Звезда» может выдать первый танкер-газовоз не ранее 22 года. А может, и позже. А может, и там просверлят что-нибудь не в том месте или забьют кувалдой датчик вверх ногами — дело для нынешней России обычное.
3 2
«А российская верфь «Звезда» может выдать первый танкер-газовоз не ранее 22 года. А может, и позже.»
Эту информацию надо проверять, а вообще крупный завод и смежные производства возводятся и первая очередь уже введена и заложено несколько судов.
На судостроительном комплексе будет работать 10тыс человек.
Он будет строить суда для Севморпути.
Масштаб завода сравним с самыми крупными сталинскими стройками.
2 1
В электронике и станкостроении тоже прогресс есть.
Про станкостроение в России
https://m.pravdoryb.info/stankostroenie-v-sovremennoy-rossii.htm
Цитатаl
«Минпромторг ставит задачу нарастить до 2020 года долю отечественной станкостроительной продукции на российском рынке до 40% вместо нынешних 10%»
1 1
Ну вот и «патриот» поднял тему кто впереди в построении и правового государства и причастности властей к криминалу в диппосольствах РФ или Саудовская Аравия.
Опережаем по всем направлениям ( технически). Ятаганами не разделываем и «бешенный принтер» впереди планеты всей!
3 3
Интересно все же, что принимает Патриот, что его так патриотично штырит….
4 3
принимаю я еду обычную. не курю и пью.
зато я кое что «не принимаю»:
— вообще не смотрю ТВ: хоть эфирное (Соловьева+Киселев), ни интернет (дождь)
— не слушаю радио: не вести ФМ, ни эхо
чего и вам желаю: говорят мозг отлично прочищается от всех помоев, которыми переполнены любые СМИ
0 0
зато на Шария подписаны )))
он-то прям светоч истины и неподкупности
0 1
Шария я смотрю иногда, скажем так уже совсем редко.
И уж тем более не подписан!
Данилов, а почему вы позволяете себе врать открыто?
Вы пишите: «зато на Шария подписаны )))»
— либо у вас есть доказательства (а поскольку я не подписан, то их быть не может)
— либо это ваше личное мнение и предположение, тогда и оформляйте в соответствующем виде, сопровождая словами типа «наверное»
0 0
ну, ваш аккаунт в ВК по-крайней мере подписан.
Но, это конечно сугубо моё личное предположение, которое безусловно может не иметь ничего общего с реальностью.
0 0
Смотрю по TV как Россия помогает Сирии восстановить храмы,больницы,школы. Помогаем Кубе отремонтировать Капитолий.Узнал что за 10 лет Россия простила 80 000 000 000 долларов государствам-должникам. Очень хорошие новости последнее время,гордость берет за нашего президента. Портит, что часто новости прерывают на обращение к гражданам, собрать деньги больным детям России , а то умрут.
6 3
На больных детей можно все продать, включая своё будущее. И при этом детки все равно помрут, ибо неизлечимые заболевания есть неизлечимые, а чуда не бывает.
Простили долги которые и так никогда не выплатили бы.
Сирии безусловно надо помогать.
Ещё вопросы будут?
3 2
Мы ещё Египту 25 миллиардов долларов дадим, а они нам начнут отдавать с 2029 года Россия щедрая душа, только для своих граждан денег нет, а вы держитесь и хорошего настроения это просто насмешка над своим народам.
2 2
Все крупные производители имеют финансовые подразделения которые дают покупателю кредит на покупку своей продукции. Это настолько распространённая практика что стыдно про неё не знать и ещё и пытаться попрекать.
Не мы бы строили АЭС, французы бы строили, и опять же, выдали бы на это кредит.
2 2
Вы еще скажите , что у нас экономика для людей, ага..
Сейчас предлагают штрафовать самозанятых, в то время, пока Госдума приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за неуплату налогов с прибыли, выведенной в офшор..
С чего вдруг «самозанятые» должны платить государству? Государство им ничем не помогало, на работу не устраивало, люди сами были вынуждены искать способ выживания, нашли его, а теперь их хотят ободрать…
Миллиардами тырят — нормально! А заработал копейку отдай . Ну не мрази ли….
0 2
«С чего вдруг «самозанятые» должны платить государству?»
Возникают сомнения в понимании комментатором мира где он живет.
Пенсию самозанятый будет получать или сдохнет от голода? Медпомощь? Порядок на улицах кто ему обеспечивает? А если пожар, он застраховался или пусть все сгорает, никто не приедет?
Поэтому налоги надо платить. А сейчас отличное время, пока ещё можно не платить, если можешь, конечно. Потом это время пройдёт.
1 1
вот и ваши истинные цели: прикрывать преступников, нарушающих закон!
позор вам!
0 2
Всем вопрошающим: я хочу процветания и развития страны, в которой живу.
И я точно не хочу прогибаться под другие страны и их интересы.
Очень многие оппозиционеры (даже здесь) говорят «те кто за Путина — рабы». Это ересь конечно, но у меня к ним вопрос: если вы так хотите прогнуться под запад и по сути стать их колонией и принять внешнее управление — это ли не признак рабского мышления?
Именно вы, господа «западные либералы» и есть истинные рабы, которые хотят себе конкретного западного хозяина и готовы служить им! Если кому то из вас не платят они сейчас, то это лишь свидетельство того, что вы даже бесплатно готовы либезить перед тем, кому вы хотите принадлежать!
1 2
Денег нет, но… есть! Не всем, конечно.
Расходы на работу президента Владимира Путина и его администрации в 2018 году будут увеличены на 1,717 млрд рублей и составят 11,783 млрд http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/24/383516-putinu-i-ego-administracii-dlya-raboty-dadut-eshhe-17-mlrd-rublej
Если вспомнить еще о «материальной помощи» олигархам после санкций …..
ну, я понял почему пенсионеров ободрали как липку…
0 1
Вы что, по методичке работаете?
При чем здесь расходы на работу президента?
Статья о моя новость о другом!
P.S. либо это правда боты, которые просто набрасывают заданные слова и тесты вне зависимости от тематики новости
0 0