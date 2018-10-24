Мэр Рима извинилась за снегопад. А мэр Бердска будет?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалМэр Рима извинилась за снегопад. А мэр Бердска будет? Мэр Рима Виджиния Раджи извинилась перед горожанами за неудобства, которые были вызваны нежданными погодными явлениями, и заверила, что городские власти делают всё возможное для ликвидации последствий стихийного бедствия.

А вот у нас в Бердске не было стихийного бедствия, снег ожидаемо выпадает каждый год. И что мы видим? Дороги идеально блестящие, техника не вышла на улицу. У нас 4 человека отвечают по цепочке за эту сферу: Шестерин-Захаров-Совбанов-Сысоев. И не один не знал, что выпадет снег? По-моему это профессиональный провал, вопрос о несоответствии занимаемой должности. Вы, уважаемые, видели, что творилось сегодня на улицах? Весь город встал в пробках, ни одной машины, посыпающей улицы!

Информация обязательно будет доведена до общественной приемной Губернатора Новосибирской области. Надеюсь, эти ленивые управленцы лишатся своих должностей