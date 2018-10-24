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Мэр Рима извинилась за снегопад. А мэр Бердска будет?

А вот у нас в Бердске не было стихийного бедствия, снег ожидаемо выпадает каждый год. И что мы видим?

24.10.2018 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис:
Мэр Рима извинилась за снегопад. А мэр Бердска будет? Мэр Рима Виджиния Раджи извинилась перед горожанами за неудобства, которые были вызваны нежданными погодными явлениями, и заверила, что городские власти делают всё возможное для ликвидации последствий стихийного бедствия.

А вот у нас в Бердске не было стихийного бедствия, снег ожидаемо выпадает каждый год. И что мы видим? Дороги идеально блестящие, техника не вышла на улицу. У нас 4 человека отвечают по цепочке за эту сферу: Шестерин-Захаров-Совбанов-Сысоев. И не один не знал, что выпадет снег? По-моему это профессиональный провал, вопрос о несоответствии занимаемой должности. Вы, уважаемые, видели, что творилось сегодня на улицах? Весь город встал в пробках, ни одной машины, посыпающей улицы!

Информация обязательно будет доведена до общественной приемной Губернатора Новосибирской области. Надеюсь, эти ленивые управленцы лишатся своих должностей


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Видим в основном неадекватов за рулем, которые не могут вовремя резину на зимнюю сменить!
    Интересно, а они не хотят извиниться за глупость, в результате чего другим неудобства доставляют?

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  2. Аноним

    У Наших служб только хватает поливать дороги особенно когда температура все ниже и ниже.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Новый мэр

    Извините что мало!

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