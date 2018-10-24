Обманула собственников на 6 млн рублей при махинациях с квартирами жительница Новосибирска

Новосибирским областным судом оглашен приговор 28-летней жительнице города Новосибирска, обвинявшейся в совершении пяти преступлений – в четырех мошенничествах и в покушении на мошенничество, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, что повлекло лишение потерпевших граждан права на жилые помещения.

Уголовные дела по результатам проведенных проверок были возбуждены руководителем регионального следственного управления, сообщили сегодня, 24 октября, в СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, 49-летний сообщник выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества и, воспользовавшись юридической неграмотностью потерпевших, убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя фигурантки по рассмотренному уголовному делу, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью. В случае просрочки платежа по договору предусматривалась неустойка в размере от 2 до 7% от суммы займа за каждый день просрочки.

По пришествии времени после выдачи займов обвиняемый уклонялся от получения либо предоставлял им отсрочку по платежам, уверял, что просрочки не будет, умышленно создавая условия для начисления неустойки.

Далее он заключал без ведома обманутых граждан со своей 28-летней помощницей соглашения об отступном, по условиям которых заемщики вместо погашения сумм займов с процентами и начисленной неустойкой передавали в собственность займодавца принадлежащее им недвижимое имущество. Эти соглашения заключались без ведома заемщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемого в качестве отступного недвижимого имущества.

Таким образом, преступными действиями предприимчивых мужчины и женщины был причинен ущерб потерпевшим на сумму свыше 6 млн рублей. В настоящее время решениями суда соглашения об отступном признаны незаключенными.

С учетом полного признания вины и активного сотрудничества, с женщиной было заключено соглашение о досудебном сотрудничестве с органами предварительного следствия.

По уголовному делу постановлен обвинительный приговор, согласно которому подсудимая признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лети лишения свободы с испытательным сроком три года.