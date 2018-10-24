За чашкой чая подвели итоги благоустройства дворов в Бердске

В Бердске состоялся круглый стол по итогам реализации Федерального проекта «Комфортная городская среда», организованный городской общественной палатой. В нем участвовали, как сообщает пресс-центр бердской мэрии, глава города и другие чиновники администрации, старшие по домам и представители управляющих компаний, общественники и депутаты. И почетный гость — председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

В неформальной обстановке за чашкой чая обсудили итоги реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» 2017-2018 годов, вспомнили о сложностях и путях решений, обо всех этапах масштабной работы, результаты которой сегодня очевидны. Но таковых могло и не быть, не возьмись за это бердчане сообща, вместе, говорили участники круглого стола.

Владимир Захаров, вице-мэр по городскому хозяйству, со словами особой благодарности обратился к старшим по домам: «На участь этих людей выпало взаимодействие со всеми структурами: от строителей до технадзора. Старший по дому — это тот человек, который выносит на себе всю эмоциональную нагрузку и от жителей в том числе. Порой и негативную и нелицеприятную… Спасибо вам, что вы ведете такую сложную общественную работу!».

Программу вечера продолжила церемония награждения активных и неравнодушных старших по домам, депутатов, журналистов, общественников благодарственными письмами.

К собравшимся обратился глава Бердска Евгений Шестернин:

«Я хочу поблагодарить всех. Здесь собрались по-настоящему близкие люди. Помните, 3 года тому назад мы взяли за жизненное кредо Бердска фразу «Мы — вместе!». И люди не верили, что этот лозунг будет работать. Начали мы с фестиваля песчаных скульптур. И какая красота получилась! А теперь мы уже 2 года успешно реализуем проект «Комфортная городская среда». И все получается, потому что мы — вместе!».

В Бердске в рамках приоритетного проекта «Комфортная среда» за 2 года отремонтирован и благоустроен 21 двор. Существенные задачи стоят и на ближайшие годы: в 2019-м — ввести в программу 10 дворов, а в 2020-м – 12.

В завершении круглого стола каждый из присутствующих мог высказать свою точку зрения и адресные пожелания – в зале работал «открытый микрофон».

Участники дискуссии отметили положительную тенденцию по развитию и формированию комфортной среды в Бердске и внесли свои предложения для улучшения данной работы. В одном были солидарны: главное – действовать всем вместе!