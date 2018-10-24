Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске

В архиве редакции хранятся снимки с территории воинской части 2002 года. Решили поделиться ими с нашими читателями 24 октября, в День подразделений специального назначения.
24 октября в России отмечают День подразделений специального назначения — День спецназа.
67-я Бердская бригада спецназа ГРУ расформирована в 2009 году. Окончательно разведчики уже 24-я бригада спецназа ГРУ освободили корпуса бывшей войсковой части №55433 в 2016-м- уехали в Шилово.
Многие горожане связаны с бригадой: служили, работали, сейчас связаны воспоминаниями. В архивах редакции есть снимки с территории воинской части 2002 года: спецназовцы проводили день призывника. Решили поделиться ими с нашими читателями.
С праздником! Никто кроме нас!
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Поздравляем коллег с праздником.
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Всех причастных, с праздником. Помним бригаду и никогда не забудем героев этой в/ч.
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Терепа спецназовец — руки в карманах
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С Праздником, братишки. Домой что бы все и только живые.
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Юре Мокрову, Светлая Память
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Сегодня собирались у памятника. https://www.youtube.com/watch?v=aXV7WP7fcjo&t=3s
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