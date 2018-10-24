Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске

24 октября в России отмечают День подразделений специального назначения — День спецназа.

67-я Бердская бригада спецназа ГРУ расформирована в 2009 году. Окончательно разведчики уже 24-я бригада спецназа ГРУ освободили корпуса бывшей войсковой части №55433 в 2016-м- уехали в Шилово.

Многие горожане связаны с бригадой: служили, работали, сейчас связаны воспоминаниями. В архивах редакции есть снимки с территории воинской части 2002 года: спецназовцы проводили день призывника. Решили поделиться ими с нашими читателями.

С праздником! Никто кроме нас!