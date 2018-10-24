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Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске

В архиве редакции хранятся снимки с территории воинской части 2002 года. Решили поделиться ими с нашими читателями 24 октября, в День подразделений специального назначения.

24.10.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 6 коммент.

День Спецназа 11 лет не отмечает Бердская бригада спецаза ГРУ

Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске

24 октября в России отмечают День подразделений специального назначения — День спецназа.

67-я Бердская бригада спецназа ГРУ расформирована в 2009 году. Окончательно разведчики уже 24-я бригада спецназа ГРУ освободили корпуса бывшей войсковой части №55433 в 2016-м- уехали в Шилово.

Многие горожане связаны с бригадой: служили, работали, сейчас связаны воспоминаниями. В архивах редакции есть снимки с территории воинской части 2002 года: спецназовцы проводили день призывника. Решили поделиться ими с нашими читателями.

С праздником! Никто кроме нас!

Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске
Бердскую бригаду спецаза ГРУ помнят и ждут в Бердске

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(6) Комментариев

  1. аноним

    Поздравляем коллег с праздником.

    :-D

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  2. Гость

    Всех причастных, с праздником. Помним бригаду и никогда не забудем героев этой в/ч.

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  3. Аноним

    Терепа спецназовец — руки в карманах

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  4. Эрвин

    С Праздником, братишки. Домой что бы все и только живые.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Аноним

    Юре Мокрову, Светлая Память

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. АКМ

    Сегодня собирались у памятника. https://www.youtube.com/watch?v=aXV7WP7fcjo&t=3s

    Thumb up 1 Thumb down 0

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