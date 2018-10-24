День отца не учредят в России

Госдума на заседании во вторник не поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник — День отца, который будет отмечаться в последнюю субботу октября. Инициатива была внесена главой думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой (КПРФ).

Согласно пояснительной записке, День отца ежегодно отмечается в субъектах РФ в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу», однако этот праздник до сих пор не закреплен на государственном уровне федеральным законом. «В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник — День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга», — уверена автор инициативы.

Члены профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержали инициативу, отметив, что общенациональные праздники традиционно учреждаются указом президента. «Отрицательные отзывы и замечания сводятся к тому, что данный праздник должен быть установлен нормативным правовым актом президента РФ», — говорится в отрицательном заключении комитета на проект закона.

Источник: ТАСС