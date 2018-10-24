Стая домашних собак напала на пенсионерку в Бердске

За защитой от стаи домашних собак в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась пенсионерка Анна Федотовна. Каждый день она ходит в свой дом №75 по улице Островского мимо общежития бывшей швейной фабрики.

— На меня дважды нападали три собаки на тротуаре со двора около общежития. Летом по вечерам их выгуливал мальчик лет 6. Эти собаки с лаем выскакивали из дверей общежития и набрасывались на меня, хватались за ноги. Хорошо, что я была в джинсах. Они их прокусили, порвали, но главное я не пострадала, — вспоминает пожилая бердчанка. — Мальчик безучастно стоял, повернувшись спиной. 22 октября этих же трех собак и еще одну выгуливала днем женщина. Вдруг две собаки бросились в мою сторону, к счастью, промчались мимо. Но сердце прокололо болью, я гипертоник, не молодой уже человек.

На мои возмущения женщина ответила, что «собаки не напали же». Я сказал, что буду искать управу на эту стаю собак, но она злорадно заявила «Ищите!». Помогите сделать безопасным проход мимо этого общежития со стороны двора.

Стоит отметить, что нововведения по этому вопросу пока еще не были утверждены законом, да и в статьях КоАП Российской Федерации не прописывается, какая ответственность возлагается на владельца, если животное будет гулять в общественных местах без намордника и ошейника. Однако это относится только к общегосударственным законопроектам.

Вводить изменения по этому вопросу и назначать, какой именно штраф должен заплатить владелец за выгул собаки без намордника, вправе решать городской федеральный орган управления.Если нарушение подтверждено соответствующими органами, хозяин будет обязан заплатить штраф, сумма которого зависит от того, какое именно правило было нарушено при выгуле домашнего питомца.

По закону «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» за вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника предусмотрено наказание: предупреждение или штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Без намордника и поводка разрешается выгуливать, согласно закону, только домашних собак карликовых или декоративных пород. Если вы считаете, что владелец собаки нарушает закон, то с заявлением о правонарушении можно обратиться к участковому полиции, приложив к заявлению фото, подтверждающее нарушение закона.

Героиня нашего рассказа пока что не обращалась в полицию, с просьбой усмирить усмирить собаку и его владельца.