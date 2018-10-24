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За услуги ЖКХ 8329 рублей заплатил в среднем за 9 месяцев каждый житель Бердска

На телекоммуникацию каждый бердчанин потратил в январе-сентябре 2018 года 6880 рублей, на транспорт — 5364. Всего в новосибирской области за это время оказано платных услуг на 113,6 млрд рублей.

24.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За услуги ЖКХ 8329 рублей заплатил в среднем за 9 месяцев каждый житель Бердска

Добросовестные жители Бердска стремятся заплатить за услуги ЖКХ в начале месяца

Объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа в январе – сентябре 2018 года, составил 644,8 млрд рублей. Это на 12,8% выше, чем за соответствующий период 2017 года, сообщили в Новосибирскстате.

Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область занимает второе место с долей в общем объеме платных услуг 17,6% (после Красноярского края – 17,7%).

Населению Новосибирской области оказано услуг на 113,6 млрд  рублей, что на 3,2% выше, чем в январе – сентябре 2017 года. В структуре платных услуг, оказанных населению, значительный удельный вес занимают коммунальные (20,4%), телекоммуникационные (16,9%) и транспортные услуги (13,2%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 8329 рублей, телекоммуникационных услуг – 6881, транспортных – 5364 рубля.


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