«Заботливый» тариф снимает по умолчанию деньги с обеденных карт школьников в Бердске

Не нравится карточная система оплаты обедов в школе некоторым родителям в Бердске.

— Хороший бизнес устроили на детях в школах Бердска. Перевели на карточную систему питание детей в столовой. Типа по безналу. Только никто родителей не предупредил, что данная услуга платная. На сайте, который обслуживает данную процедуру, услуга по тарифу «Заботливый» стоит 215 рублей в месяц. Причем сайт КенгуДетям автоматически по умолчанию переводит на этот тариф. Ранее мы отключали платные услуги на сайте, а сегодня дочка решила пополнить карту оплаты обедов, терминал запросил активацию карты. И фокус – автоматически произошла подписка на платные услуги. А ведь не все родители контролируют расходы в интернете, в том числе бабушки школьников. Тихим сапом идет зарабатывание денег непонятно какой организацией, связанной с управлением образования Бердска, — сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Однако есть родители школьников, которым по душе пришлась новая система оплаты школьных обедов. По словам Алины Ковалевой, мамы пятиклассницы, когда они активировали карту, у них также подключилась платная услуга. Приходило сообщение, что и на какую сумму поел ребенок в школьной столовой. Потом весь класс отключился от платных уведомлений, когда одна из мам согласилась сама контролировать обеды детей в школе.

— Расчет по карте очень удобен. Мне не приходится давать дочери наличные. И я всегда уверена, что деньги с карты уйдут на оплату полноценных обедов, а не на покупку шоколадок или еще чего-либо. К тому же в школе стоят терминалы и сама дочь может пополнить карту на определенную сумму, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Алина.

По словам начальника управления Жанны Тузовой, когда в школе вводится что-то новое, будь то оплата обедов по картам, или пропускная система, педагогам необходимо объяснить, что все это делается для безопасности, для отсутствия наличных средств, для координации контроля наличности в образовательном учреждении в том числе.

— Если у родителей возникают какие-либо вопросы, они должны идти к руководителю и задавать их. Если не устроил ответ руководителя — мои двери всегда открыты и в приемные и не в приемные дни. Я всегда готова выслушать родителей, понять, в чем причина, и разобраться, — заверила Тузова.

В целом система оплаты обедов по карте очень удобная, считает Жанна Леонидовна. Большинство бердских школ работают по безналичному расчету. Это хорошо и правильно, и родители будут знать, что ребенок у них поел в столовой, а не пошел есть чипсы и запивать кока-колой.

— Ко мне еще никто не обращался с жалобой на карточную систему оплаты школьных обедов. Как в любом новом деле, может быть, и были какие-то шероховатости, но все вопросы решаемы, — подчеркнула Тузова.

При зачислении денег на карты Жанна Леонидовна советует быть внимательнее. Если родители не понимают что-то или с чем-то несогласны, всегда можно обратиться к руководителям школы или в управление образования.

— Я заинтересована в том, чтобы у нас везде был порядок, — акцентировала начальник управления образования.