«Заботливый» тариф снимает по умолчанию деньги с обеденных карт школьников в Бердске

Деньги с карты ученик может потратить в школьной столовой только на обед
Не нравится карточная система оплаты обедов в школе некоторым родителям в Бердске.
— Хороший бизнес устроили на детях в школах Бердска. Перевели на карточную систему питание детей в столовой. Типа по безналу. Только никто родителей не предупредил, что данная услуга платная. На сайте, который обслуживает данную процедуру, услуга по тарифу «Заботливый» стоит 215 рублей в месяц. Причем сайт КенгуДетям автоматически по умолчанию переводит на этот тариф. Ранее мы отключали платные услуги на сайте, а сегодня дочка решила пополнить карту оплаты обедов, терминал запросил активацию карты. И фокус – автоматически произошла подписка на платные услуги. А ведь не все родители контролируют расходы в интернете, в том числе бабушки школьников. Тихим сапом идет зарабатывание денег непонятно какой организацией, связанной с управлением образования Бердска, — сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск».
Однако есть родители школьников, которым по душе пришлась новая система оплаты школьных обедов. По словам Алины Ковалевой, мамы пятиклассницы, когда они активировали карту, у них также подключилась платная услуга. Приходило сообщение, что и на какую сумму поел ребенок в школьной столовой. Потом весь класс отключился от платных уведомлений, когда одна из мам согласилась сама контролировать обеды детей в школе.
— Расчет по карте очень удобен. Мне не приходится давать дочери наличные. И я всегда уверена, что деньги с карты уйдут на оплату полноценных обедов, а не на покупку шоколадок или еще чего-либо. К тому же в школе стоят терминалы и сама дочь может пополнить карту на определенную сумму, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Алина.
По словам начальника управления Жанны Тузовой, когда в школе вводится что-то новое, будь то оплата обедов по картам, или пропускная система, педагогам необходимо объяснить, что все это делается для безопасности, для отсутствия наличных средств, для координации контроля наличности в образовательном учреждении в том числе.
— Если у родителей возникают какие-либо вопросы, они должны идти к руководителю и задавать их. Если не устроил ответ руководителя — мои двери всегда открыты и в приемные и не в приемные дни. Я всегда готова выслушать родителей, понять, в чем причина, и разобраться, — заверила Тузова.
В целом система оплаты обедов по карте очень удобная, считает Жанна Леонидовна. Большинство бердских школ работают по безналичному расчету. Это хорошо и правильно, и родители будут знать, что ребенок у них поел в столовой, а не пошел есть чипсы и запивать кока-колой.
— Ко мне еще никто не обращался с жалобой на карточную систему оплаты школьных обедов. Как в любом новом деле, может быть, и были какие-то шероховатости, но все вопросы решаемы, — подчеркнула Тузова.
При зачислении денег на карты Жанна Леонидовна советует быть внимательнее. Если родители не понимают что-то или с чем-то несогласны, всегда можно обратиться к руководителям школы или в управление образования.
— Я заинтересована в том, чтобы у нас везде был порядок, — акцентировала начальник управления образования.
Карты удобны — спору нет.
Подключение платной услуги при активации — многократно проговаривалось учителями на собраниях. В основном люди ее отключают и никаких проблем.
Проблемы у тех кто не умеет слушать и не не хочет внимать в то что в школах у детей происходит — страдают по собственной глупости или невнимательности. Мне их не жалко — хороший урок еще никому не навредил.
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Вообще-то, проводились собрания, где было разъяснено, что платную услугу можно отключить. Кто посещает собрания, а также те, кто активно общается с другими родителями, все были в курсе нововведения. Кто то один пропустил информацию и теперь возмущается. На самом деле удобно пользоваться картой, ребёнку не нужно давать наличку в руки и родитель точно знает, что на деньги, положенные на карту, ребёнок не купит чипсов и колы.
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Так чипсы и колу в школе продают.
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В какой это школьной столовой такое продают? Прям работники столовой продают? Что то не верится.
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Мне удивительно наблюдать, что современные родители выглядят беспомощными с современными гаджетами, банковскими услугами, которые направлены на зарабатывание денег. Дети иногда лучше соображают своих родствеников в этих вопросах.
Вроде, что проще, как зарегистрировать на себя банковскую карту (вручить ребёнку) , на планшете или в телефоне открыть личный кабинет в сбербанке, через который выполнять все операции и контролировать карту, все «заботливые» тарифы убрать. Сходить в школу и добиться, что бы ребёнок оплачивал по факту за то, что сьел, а не за всё , что есть в меню и за то, что не кушал (например, запеканки, которые он не любит). Закончить разговор с кормёшкой в школе, которой выгодно кормить всех оптом, как поросят, чтоб за всё платили не очень толковые родители.
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За первый день пользования, списывается сразу после активации. Я услугу в этот же день отключила, но получается платеж за 1 день все-равно списали. Сумма небольшая, но умножив ее на количество детей в школе и количество школ, которые обслуживаются этой системой, плюс не все в первый же день заметили — ИТОГО приличная сумма получится.
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Странно. У меня ничего не списали
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это у нормальных людей не списывают похоже только
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to Елена: вы тут просто по трепаться, как бабка старая (лишь бы трепануть)?
Информация с сайта КенгуДетям: Для смены Тарифа установите галочку напротив нужного тарифного плана.
При первом подключении любого из платных тарифов предоставляется бесплатный период пользования 14 календарных дней.
Любая следующая активация подразумевает, что услугой вы начинаете пользоваться впервые и у вас есть эти 14 дней.
Так что негодуйки и негодуйцы, не владение этой информацией показывает уровень вашего отношения к «делам» ребенка
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А с тем чтобы дали ребенку возможность самому выбирать что кушать — согласна, а не брать весь комплексный обед и оплачивать то, что ребенок не ест.
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Ранее мы отключали платные услуги на сайте, а сегодня дочка решила пополнить карту оплаты обедов, терминал запросил активацию карты
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/24/383358-zabotlivyj-tarif-snimaet-po-umolchaniyu-dengi-s-obedennyx-kart-shkolnikov-v-berdske
О чем я и говорил ранее, Пофигисткое отношение родителей, а потом рев : обманули, обокрали…..
to Назарик: У нас на собрание постоянно, начиная с первого класса ходит всего 10 человек и достучатся до остальных невозможно, они отпустили детей в «свободное » плавание и им плевать, виноваты все вокруг кроме них…
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А почему изначально нельзя убрать автоматическое подключение платной услуги? Кому нужно, пусть подключают ее потом.
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А вообще, давайте сразу детей на 5 дней в школу отправлять, а в субботу забирать (по желанию)……
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потому что это право тех, кто предоставляет эту систему.
у них вообще цель — заработать денег!
А вы как хотели — капитализм.
И закон они соблюдают: извещают о подключении по умолчании тарифа платного.
А кто не слушает и не ходит на собрания — сами себе злобные буратины
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Мой ребенок как-то приходит из школы и говорит: у меня деньги списали только за информацию о том, что пиццы нет! На следующий день он ел булку с чаем, а списали, как за полноценный обед. Штука в том, что в столовой установили правило: ребенок должен подходить к раздаче, уже прикладывая карточку к терминалу. У него снимается сумма, а он даже и не понял за что, так как не ели или ел, но не то. Пришлось идти к сис. админу, разбираться. Он сказал — сбой, я думаю — обман.
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В классе есть староста, кто имеет желание «от обедать» обращается к нему и он ребенка вносит в список на «полноценное питание»… Остальные косяки либо от отсутствия информации, либо от невнимательности ребенка и все это следствие не активности родителя на род собрании…..
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Так была уже эта тема . Вроде всё обсудили. Зачем по новой этот вопрос с картами поднимать. А может это конкуренты пытаются таким образом вытеснить фирму с рынка И като уж много дизлайков, у вполне адекватных комментариях.
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