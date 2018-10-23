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Из-за погнутого при сборке на Байконуре штока датчика произошла авария на «Союзе-ФГ»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

23.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Из за погнутого при сборке на Байконуре штока датчика произошла авария на Союзе ФГ

Эксперименты не подтвердили основную версию аварии «Союза», заявил источник

Эксперименты не смогли подтвердить основную версию аварии ракеты «Союз-ФГ». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Комиссия полагает, что авария произошла из-за погнутого при сборке на Байконуре штока концевого датчика, который подает команду на пирозамок раскрытия крышки реактивного сопла бака окислителя, через который стравливается инертный газ, заполняющий бак, чтобы отвести ступень от центрального блока.

Наземные эксперименты продолжатся на этой неделе, рассказал собеседник агентства. Именно поэтому, по его словам, подписание заключения аварийной комиссии перенесли с 20 на 30 октября.

Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности утвердят в следующий вторник и представят главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 дня. Хейг летел в космос впервые.

Россия приостановила пилотируемые пуски.

Источник: РИА Новости


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