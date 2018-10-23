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После расстрела 20 человек возобновил работу колледж в Керчи

Учебное заведение находится под наблюдением Росгвардии. СК должен дать характеристику тому ЧОПу, который ранее работал в колледже, допустив нападение и массовые жертвы.

23.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
После расстрела 20 человек возобновил работу колледж в Керчи
Керченский политехнический колледж возобновил работу, ​сообщил РБК пресс-секретарь министерства образования и науки Крыма Антон Гарькавец.

«Непосредственно занятия в колледже начнутся со среды, 24 октября. Во вторник, 23 октября, в колледже пройдут классные часы, это не занятия. На классных часах кураторы расскажут студентам о планах работы, порядке обучения. Сами учебные планы сформированы таким образом, чтобы включение сделать более плавным, не резким», — рассказал он.

Гарькавец добавил, что колледж находится под наблюдением Росгвардии. «Следственный комитет должен дать характеристику тому ЧОПу, который ранее работал, пока ни о продлении, ни о расторжении контракта с ними речи не идет», — уточнил он.

Занятия будут проходить в учебных корпусах, не пострадавших при нападении. Угрозы обрушения здания колледжа нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк ГУ МЧС России.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа, 18-летний Владислав Росляков 17 октября расстрелял учащихся и преподавателей из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Следственный комитет России сначала возбудил уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировал на ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).

Источник: РБК


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