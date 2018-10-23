Модные тренды женского гардероба на холодный сезон 2018-2019, выбор с промокодом Остин

Несмотря на холода, морозы и промозглые ветра российских зим, моду здесь никто не отменял, а потому самое время запастись самыми горячими трендами сезона.

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Топ вещей must have осенне-зимнего сезона

•В вишлист обязательных покупок на холодный сезон необходимо включить:

•Пальто макси;

•Красное платье миди;

•Брючный костюм в мужском стиле;

•Свитер-платье;

•Плотные колготы с узорами;

•Сапоги до колена со сборкой или ботфорты.

Все тренды must have чудесно сочетаются друг с другом, главное – дополнить их интересными аксессуарами из бархата, лаковой кожи или с узором в клетку.

В моду возвратился трикотаж, теперь из этого универсального материала делают даже костюмы, включая брючные варианты. На сегодня самые модные луки для холодного сезона составляют из трикотажа.

Помимо трикотажа в тренде по-прежнему бархат. Интересная благородная фактура этой ткани не дает покоя дизайнерам и модельерам всего мира. Потому в этом сезоне необходимо иметь хотя бы одну вещь из этого материала.

В моде клетчатый принт, «гусиная лапка», виши, тартан и другие классические вариации на тему клетки и подобных расцветок.

Клетку можно носить, как на аксессуарах, так и облачаться в одежду с этим принтом.

Помимо клетки в тренде этнические принты, особое внимание следует уделить северным узорам – скандинавским, например. Стильно выглядят трикотажные вещи с этническими принтами. Главное правило – не больше двух вещей с принтом в одном луке. Подобрать новинки для Вашего гардероба можно, использовав промокод Остин, который даст возможность сэкономить на заказе.

С чем сочетать трендовые вещи

Иногда приходится отказываться от покупки горячей новинки по той причине, что непонятно, с чем ее носить.

Этот сезоне стал исключением, ведь все вещи из категории must have отлично комбинируются между собой. Яркое красное платье миди длины рекомендуется носить с высокими сапогами со сборкой из кожи или замши, а компанию тандему составит мягкое пальто-халат.

Брючный костюм в стиле том бой хорошо комбинируется с пальто в мужском стиле, в таком случае обувь должна быть без каблуков.

Свитер-платье – идеальная пара для плотных колгот. В этом сезоне тандем необходимо дополнить ботильонами на низком ходу и объемной курткой – джинсовой на меху или дубленкой на меху, которые снова в тренде в этом сезоне.

Помимо удлиненных свитеров в моде обыкновенные трикотажные и вязаные свитеры, которые можно сочетать с джинсами или костюмными брюками. Обувь к такой компании лучше подобрать без каблука. Все также в тренде вязаные свитера-оверсайз.

Модные цвета

С прошлого года в тренде остается серебристый и золотистый металлик, эти два цвета могут придать образу изысканности, главное не переборщить. Можно подобрать обувь и аксессуары в таких оттенках.

Что касается вышеупомянутого красного платья, то самым популярным оттенкам будет – grenadine. Это насыщенный алый цвет.

Цвет Tawny Port – еще один классический оттенок осени, его также называют «портвейн».

Для любителей синего подойдет оттенок «морской пион».

А для фанатов пастельных и нюдовых оттенков можно выбрать ballet slipper («балетная туфелька» — розовый с нотками лаванды) и butterum (масляный – это светлый коричневый нюд).

Укомплектовать новинками свой гардероб на холодный сезон можно легко, если воспользоваться промокодами Остин для экономии.