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Тело журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце консульства в Стамбуле

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Тело журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце консульства в Стамбуле

По делу об убийстве задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что преступники «превысили полномочия».

23.10.2018 Фото: © REUTERS / Courtesy TRT World Один комментарий
 
Тело журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце консульства в Стамбуле

© REUTERS / Courtesy TRT World

Тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — рассказал собеседник агентства.

При этом накануне СМИ сообщали, что тело журналиста завернули в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии и передали «местному соратнику», жителю Стамбула.

Хашукджи работал обозревателем американской The Washington Post и с 2017 года жил в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовской дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. В ночь на субботу государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела случайная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что преступники «превысили полномочия».

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Д. Трамп и англичане скорее всего изобразят что-то вроде: «Да, пустяки — дело то житейское».

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