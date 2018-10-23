Тело журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце консульства в Стамбуле

Тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — рассказал собеседник агентства.

При этом накануне СМИ сообщали, что тело журналиста завернули в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии и передали «местному соратнику», жителю Стамбула.

Хашукджи работал обозревателем американской The Washington Post и с 2017 года жил в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовской дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. В ночь на субботу государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела случайная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что преступники «превысили полномочия».

Источник: РИА Новости