Валентина Васильева: Мечтаю, чтобы люди ходили толпами в музеи Бердска

Валентина Васильева теперь является хозяйкой бердского музея «Театр» Бирюкова» и музея истории радиозавода.

Досье

Родилась 11.08.1987 г. в селе Верх-Тарка Кыштовского района

Образование: НГПУ, исторический факультет

С декабря 2017 года руководит музеями «Театр Бирюкова» и музеем БРЗ в Бердске

Проработав в Новосибирском музее хранителем фондов, Валентина поняла, что хочет чего-то большего. Месяц была без работы, и однажды ей позвонили и пригласили на собеседование в бердский музей актера Владлена Бирюкова.

Валентина подумала, что это судьба, ведь именно фото этого актера, ее мама знавшая Бирюкова лично, бережно хранит дома. О своей работе, о которой она испытывает эйфорию, Валентина поведала «Курьер. Среда. Бердск».

Музей Бирюкова

— Попав впервые сюда, я поразилась экспозиции. Грамотно, красиво, профессионально сделанная. В Новосибирске не везде есть такой уровень. Очень атмосферная. Мне на собеседовании сказали, что мало людей сюда приходит и первое, что надо сделать, — нечто, чтобы люди пошли.

Я подумала, что музей актера не может быть просто экспозиций, он должен жить театральной жизнью. Я наладила работу с театрами. Сейчас у нас проходят творческие встречи с актерами, читки, спектакли.

Музей +история

— Музей — способ актуализации истории, с одной стороны, с другой — это интереснее, чем академическая среда и преподавание, и научная работа, хотя я тоже ей занимаюсь. Здесь творческая атмосфера, можно себя реализовать.

Работа в музее позволяет сказать мне о чем-то важном, что меня вдохновляет и волнует. К примеру, меня волнует исторический пример и я с помощью выставки или экскурсии могу поговорить об этом с людьми.

Мне нравится оживлять историю и искать актуальные темы в современности, которые пересекаются с прошлым.

Мне в моей работе нравится, когда есть отклик. Ты очень долго готовишь выставку, тратишь силы и нервы и потом я смотрю на лица лицей. Нравится им или нет? И когда люди на позитиве и они поняли то, о чем мы хотели с ними поговорить, эта тема их действительно зацепила, это такая эйфория!

Достижения за время моей работы очень скромные. Приятно, что бердские музеи становятся на слуху в Новосибирске. И на некоторые выставки, в частности «Путешествие в Вегаград» в основном приезжали из Новосибирска. Я мечтаю, чтобы в музеи Бердска люди ходили толпами.

Музей, от которого наворачиваются слезы

— В моем видение музей должен быть как музей истории ГУЛАГА.

Не так много экспонатов, но за счет дизайна экспозиции, освещения, звуков, создается эффект присутствия. Сначала посетили узнают о начале репрессий, а потом рассказывается о том, как сложилась жизнь узников после лагерей. За столом следователя можно познакомиться с реальными делами. Огромное помещение, стены из кирпича, звуки шагов, звуки закрывающихся тюремных дверей.

Я оттуда уходила со слезами на глазах. Именно такими мне видятся музеи в будущем. Интерактивными. Когда человек может прикоснуться к события не только через экспонат, но через свои ощущения.

Бердск

— За почти год работы в Бердске, город стал для меня родным. Особенно мне нравится возле «ДК Родина». Очень уютно и красиво.

Меня восхищает то, что в Бердске был такой радиозавод. Когда погружаешься в его историю, он становится родным и близким. Хочется делится с этим окружающими. Немного обидно, что в Бердске не очень развит туризм. Здесь есть что показать.

Театр, книги, путешествие

— Читаю много. Читать люблю. Бесконечно могу перечитывать «Мастера и Маргариту» и «12 стульев». Последний год я активно подсела на научную фантастику. Я прочитала Азимова, Брэдбери, Лема. Сейчас Саймака читаю. Они писали десятки лет назад, а сейчас некоторые моменты сбылись в наше время.

Театр люблю больше, чем кино. Регулярно хожу в «Старый дом». Они не боятся экспериментировать, мне это очень нравится. Потрясающая труппа, которая может все.

Как и любой творческий человек, я люблю путешествовать. Обожаю осенний Питер, там такая мрачная атмосфера Достоевского, что кажется, что сейчас Раскольников выйдет из-за угла.. Байкал поражает завораживающей красотой.

Я обожаю сладкое, поэтому периодически угощаю знакомых новым сладким «шедевром». А на дни рождения знакомых мастерю открытки. Из ленточек, бисера, цветов.

Счастье