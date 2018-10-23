За фиктивные работы перечислила 2,3 млн рублей подрядчику власть поселка в Новосибирской области

В Колывани по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с хищениями бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили сегодня, 23 октября, в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Колыванского района проверил соблюдение федерального законодательства при исполнении муниципальных контрактов на производство работ для нужд муниципального образования р.п. Колывань.

Проверка показала, что в сентябре 2017 года администрация рабочего поселка для реализации государственной программы Новосибирской области «ЖКХ Новосибирской области в 2015-2020 годах» заключила с ООО СК «Строитель» муниципальный контракт на выполнение благоустройства площадок на территории муниципального образования.

Контрактом было предусмотрено проведение обществом работ на сумму свыше 7,5 млн рублей.

«Исполняя» принятые на себя обязательства, руководитель организации-подрядчика в актах приема-передачи выполненных работ указал не соответствующие действительности сведения об объемах и стоимости произведенных работ (об асфальте, тротуарной плитке, электрооборудовании и пр.).

Эти акты подписал глава администрации р.п. Колывань и в полном объеме перечислил на расчетный счет ООО СК «Строитель» денежные средства.

В результате таких действий директора общества бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму почти 2,3 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для дачи правовой оценки.

По результатам их рассмотрения в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ход расследования находится в прокуратуре на контроле.

Прокуратура района в порядке ст. 44 УПК РФ солидарно предъявила иск к руководителю фирмы и обществу о взыскании суммы причиненного ущерба (на рассмотрении).