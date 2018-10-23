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РПЦ потребовала Константинополь извиниться за решение по украинской церкви

В Московском патриархате возлагают вину на возможный конфликт и раскол православия на Украине на патриарха Варфоломея.

23.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
РПЦ потребовала Константинополь извиниться за решение по украинской церкви

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РПЦ потребовала извинения от Константинополя за нанесенный всему православию ущерб, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
В таком случае, по его словам, «двери для диалога будут вновь открыты». Волков подчеркнул, что в РПЦ будут с радостью констатировать попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

При этом ответственность за возможный конфликт на Украине будет нести патриарх Варфоломей, считает священник.

«Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине», — добавил он.

По его словам, в таком случае имя патриарха Варфоломея будет вписано в историю мирового православия не только как человека, поддержавшего раскольников, но и как человека, «несущего ответственность за развитие гражданского конфликта на Украине». Вся РПЦ, заверил он, «горячо молится», чтобы кровопролития не случилось.

Духовенство поддержит каноны
При этом Волков добавил, что подавляющее большинство духовенства поддержат каноническую Украинскую православную церковь.

«Она для них является Церковью-матерью, в которой они получили свое рождение, хиротонию (рукоположение — ред.). Убежден в том, что здесь не может идти речи о каком-то предательстве со стороны духовенства, и если — не дай Бог, конечно — мы и будем слышать о каких-то разовых, единичных подобного рода случаях, то, конечно, это будет вызывать глубочайшее сожаление и огорчение», — сказал Волков.

При этом он отметил, что готов высказать «глубокую убежденность, что подавляющее большинство духовенства УПЦ сохранит верность каноническому православию».

«Мы это знаем не понаслышке — знаем из уст священнослужителей, которые сейчас находятся на Украине в состоянии такого исповедничества — на востоке, западе, на юге страны. И зная настроения епископата и духовенства, мы можем так говорить», — добавил Волков.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Вадим

    Как же это уже задолбало всё….
    Это было бы смешно, но юмор на уровне Петросяна вызывает не смех, а тошнотворную реакцию.
    Позорище за позорищем….Нон стоп… Шоу маст гоу он….

    Товарищ Гундяев, вы плохо имитируете товарища Кадырова.
    Это перед ним все извиняются по первому требованию.
    Варфоломей вряд ли ТАК вас боится……
    Вы мало натворили.
    Продолжайте в своем духе. ПОТОМ попросите извинений
    :-D *CRAZY* %)

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  2. Вадим

    Необходимо срочно потребовать извинений у Великобритании за Скрипаля, у Украины за Крым и Донбасс, у Грузии за Абхазию и Южную Осетию, у Аргентины за кокаин, у Чехии со Словакией заодно-за 1968 год, у Польши за начало 2-й мировой,………………………………………………………

    У Бога затребуйте извинений за то, что вас ТАКИХ ***** ********* *** ********** ************************создал.

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