День жестянщика наступил с первым снегом в Бердске

Автомобили, как и дороги, в Бердске засыпало снегом
Во вторник, 23 октября, в Бердске выпал снег. Снежный покров лежит с ночи — несколько часов. Столбик термометра опускался до минусовой отметки. Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый снег растает, поскольку к выходным синоптики обещают потепление до 10-11 градусов тепла и прекращение осадков.
Но к скользким дорогам не все бердские автомобилисты оказались готовы. Несколько ДТП из-за гололеда произошло сегодня на трассе Р-256, в том числе и на ее бердском участке. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, около 9 часов утра столкнулись машины на мосту через Бердский залив. Гололед помешал разъехаться автомобилям в районе Лебедевки в Искитимском районе. Зафиксированы столкновения и на городских дорогах.
Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим.
Погода способна спровоцировать затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, напомнили в региональном управлении МЧС. А к таким, напомним, относится и трасса Р-256 в Бердске и Искитимском районе.
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