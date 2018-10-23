КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю 2800.00 89130110664
продам
продам
продам комнату под мат. кап. в центре
продам трехкомнатную квартиру
продам
продам трехкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За фиктивные работы перечислила 2,3 млн рублей подрядчику власть поселка в Новосибирской области

РПЦ потребовала Константинополь извиниться за решение по украинской церкви

День жестянщика наступил с первым снегом в Бердске

Путин возложил ответственность на Украину за теракты и убийства в Донбассе

Прождал автобус 50 минут на остановке чиновник из Бердска

Войну школьным поборам объявили власти Новосибирской области

Пенсионерам хватит 37 тыс. рублей для нормальной жизни

Власти должны сдавать муниципальное имущество бизнесу в Новосибирской области

Бензин подорожает из-за роста акцизов с 1 января 2019 года

Снег выпал в Бердске. Надолго?

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


День жестянщика наступил с первым снегом в Бердске

Несколько ДТП из-за гололеда зафиксировано с утра на бердских дорогах и трассе Р-256. МЧС призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

23.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
День жестянщика наступил с первым снегом в Бердске

Автомобили, как и дороги, в Бердске засыпало снегом

Во вторник, 23 октября, в Бердске выпал снег. Снежный покров лежит с ночи — несколько часов. Столбик термометра опускался до минусовой отметки. Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первый снег растает, поскольку к выходным синоптики обещают потепление до 10-11 градусов тепла и прекращение осадков.

Но к скользким дорогам не все бердские автомобилисты оказались готовы. Несколько ДТП из-за гололеда произошло сегодня на трассе Р-256, в том числе и на ее бердском участке. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, около 9 часов утра столкнулись машины на мосту через Бердский залив. Гололед помешал разъехаться автомобилям в районе Лебедевки в Искитимском районе. Зафиксированы столкновения и на городских дорогах.

Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим.

Погода способна спровоцировать затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, напомнили в региональном управлении МЧС. А к таким, напомним, относится и трасса Р-256 в Бердске и Искитимском районе.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Золотые медали регионального турнира по боксу завоевали бердские спортсмены За фиктивные работы перечислила 2,3 млн рублей подрядчику власть поселка в Новосибирской области Нормы ГТО по плаванию сдали 67 жителей Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Снег в конце октяблября? В сибири? Вот это неожиданность!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика