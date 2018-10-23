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Отношение к людям …..

Добрый день, хочется обратиться к персоналу Бердской поликлинике №2 – вы люди ?

Обратился на прошедшей недели, наш знакомый с болью в груди, человеку 70 лет, осмотрели и вызвали скорую, на скорой отвезли в больницу, в больнице решили, что причины для госпитализации нет, выписали спрей нитроглицерина, и отправили домой со словами : «идите к терапевту.» ( если учесть, что первоначально человек пришел к этому врачу).

На следующий день, вернулись в поликлинику №2, записались на понедельник (22.10.2018), все выходные провели в ожидании и с болями с лекарством.

В понедельник , приехали в больницу – где в регистратуре нам сообщили, что терапевт уволился, приходите записывайтесь завтра ( напомню, человеку 70 лет), спрашиваем — не ужели нельзя попасть к другому доктору для расшифровки кардиограммы , ответ : «НЕТ». Приходите завтра, записывайтесь.

Тут же возникает вопрос, почему завтра? , когда я сейчас нахожусь перед вами – запишите меня. Завтра я приеду в это же время, отстою очередь – что бы записаться на после завтра ? Опять же ответ – : «да, вот так!» .

Вопрос к сотрудникам – вы видите, что перед вам пожилой человек, вы хотите его довести до инфаркта ? у вас вообще сострадание есть, вы люди? Когда кончится этот бардак в Бердских поликлиниках?

Вы не хотите лечить людей, не хотите!

Мы, конечно, обратимся в платную поликлинику, выхода с таким отношением нет.

Но прошу обратить большое внимание руководство данных заведений и руководства города Бердска, на гнилую систему в больницах Бердска – и может быть стоило уволиться не терапевту, а того кто стоит выше? Кто это все придумал ( «приходите завтра»)

Вопрос к редакции: подскажите , куда можно обратиться с отвратительным отношением в поликлиниках Бердска к людям.

Минздрав РФ ?

Здоровья всем.