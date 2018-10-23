Отношение к людям …..
Добрый день, хочется обратиться к персоналу Бердской поликлинике №2 – вы люди ?
Обратился на прошедшей недели, наш знакомый с болью в груди, человеку 70 лет, осмотрели и вызвали скорую, на скорой отвезли в больницу, в больнице решили, что причины для госпитализации нет, выписали спрей нитроглицерина, и отправили домой со словами : «идите к терапевту.» ( если учесть, что первоначально человек пришел к этому врачу).
На следующий день, вернулись в поликлинику №2, записались на понедельник (22.10.2018), все выходные провели в ожидании и с болями с лекарством.
В понедельник , приехали в больницу – где в регистратуре нам сообщили, что терапевт уволился, приходите записывайтесь завтра ( напомню, человеку 70 лет), спрашиваем — не ужели нельзя попасть к другому доктору для расшифровки кардиограммы , ответ : «НЕТ». Приходите завтра, записывайтесь.
Тут же возникает вопрос, почему завтра? , когда я сейчас нахожусь перед вами – запишите меня. Завтра я приеду в это же время, отстою очередь – что бы записаться на после завтра ? Опять же ответ – : «да, вот так!» .
Вопрос к сотрудникам – вы видите, что перед вам пожилой человек, вы хотите его довести до инфаркта ? у вас вообще сострадание есть, вы люди? Когда кончится этот бардак в Бердских поликлиниках?
Вы не хотите лечить людей, не хотите!
Мы, конечно, обратимся в платную поликлинику, выхода с таким отношением нет.
Но прошу обратить большое внимание руководство данных заведений и руководства города Бердска, на гнилую систему в больницах Бердска – и может быть стоило уволиться не терапевту, а того кто стоит выше? Кто это все придумал ( «приходите завтра»)
Вопрос к редакции: подскажите , куда можно обратиться с отвратительным отношением в поликлиниках Бердска к людям.
Минздрав РФ ?
Здоровья всем.
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Сейчас эти коновалы затянут песню про свою тяжелую жизнь…… И как мало им платят…
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К сожалению, реально существующая проблема: нехватка специалистов в поликлиниках.
Те, кто реально специалисты уходят в частные клиники: и зарплата больше и условия лучше.
А остаются те, кто не соответствует хорошему уровню, отсюда и отношение соотвествующее: их ведь даже уволить сложно — ведь заменить то некем!
Рассуждать можно долго, но решение всего одно: необходимо повышать зарплату в государственной медицине. Специалист должен минимум 100 тысяч получать — иначе уйдет. Других способов сохранения «бесплатной медицины» не существует.
Другой вариант, по которым пошли давно все западные страны: закрытие гос. медицины и перевод всех в страховую: покупаешь страховку и идешь.
Государственной оставлена только неотложка, и та счет постфактум выставляет
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«остаются те, кто не соответствует хорошему уровню» ©
Вам-то откуда знать? Вы их тестировали на профпригодность?
«Специалист должен минимум 100 тысяч получат»©
а чего не 300 сразу или 500?
«покупаешь страховку и идешь» ©
Это и сейчас доступно каждому. Покупайте и идите.
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Чтобы как то пробиться к специалисту, в некоторых ситуациях именно «пробиться», нужно иметь НАГЛОСТЬ, сколько раз я была в бесплатных больницах, наблюдала ситуации, вроде сейчас всё по записи, и без неё вас не примут, но стоят очереди у больницы, перед её открытием и половина там без записи, и я вам скажу больше, лично при мне их всех распихивали между записей. Я все разы была по записи, но постоянно в очереди сидят через одного без записи и все это знают.
1 раз я пришла, и сказала «Пока меня не примет ЛОР я от сюда никуда не уйду». До этого я месяц не могла записаться и приходила пару раз, так же посылали.
А 2 случай был у моего брата, предстояла операция, ему нужно было взять какие то последние заключения, его то туда то сюда, так несколько дней, потом пришёл за день до операции, а терапевт на больничном и его послали, он психанул и пошёл прямиком к Краморову, объяснил ситуацию, он ему сам лично все подписи поставил.
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Очереди не только в поликлиниках Бердска. И нередко сами пожилые, сидящие в очередях, очень жёстко настроены друг к другу. Доходит до криков, тычков и хватания за одежду. Так что вклад в потенциальный чей-то инфаркт будет общим. И не факт, что в поликлинику приедет «Скорая», а тамошние медики не такие матёрые, как больничные, и могут с ситуацией не справиться.
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