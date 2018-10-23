Путин возложил ответственность на Украину за теракты и убийства в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность на спецслужбы Украины за организацию терактов и убийств местных лидеров в Донбассе, руководствуясь выводами следствия, которое проводится на месте преступления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Заявление было сделано] на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта, а также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что послужило основанием обвинить Украину в убийстве лидера ДНР Александра Захарченко.

Песков при этом подчеркнул, что следствие ведут местные органы, поэтому в Москве «опираются на ту информацию, которую получают с мест».

На минувшей неделе на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин возложил вину за фактическое замораживание урегулирования на Украина на Киев. При этом он упомянул об «убийстве людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами», хотя и не назвал конкретно фамилию Захарченко. «С помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины — это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями», — сказал тогда Путин.

Президент РФ подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей является единственным правильным способом урегулирования конфликта.

Источник: ТАСС