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Бензин подорожает из-за роста акцизов с 1 января 2019 года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что правительство сделает все возможное для «смягчения» роста цен на топливо.

23.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бензин подорожает из за роста акцизов с 1 января 2019 года

АЗС сменят ценники

Правительство сделает все возможное для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«У нас повышение акцизов может повысить цены. Но, насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как смягчить такой рост», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты не стал давать точные оценки роста цен на бензин в 2019 году из-за роста акцизов с 1 января. «Потому что думаю, что правительство сделает все возможное, чтобы смягчить такой рост и даже его нивелировать», — отметил он.


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