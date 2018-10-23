Бензин подорожает из-за роста акцизов с 1 января 2019 года

Правительство сделает все возможное для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«У нас повышение акцизов может повысить цены. Но, насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как смягчить такой рост», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты не стал давать точные оценки роста цен на бензин в 2019 году из-за роста акцизов с 1 января. «Потому что думаю, что правительство сделает все возможное, чтобы смягчить такой рост и даже его нивелировать», — отметил он.