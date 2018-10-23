Снег выпал в Бердске. Надолго?

За фиктивные работы перечислила 2,3 млн рублей подрядчику власть поселка в Новосибирской области
РПЦ потребовала Константинополь извиниться за решение по украинской церкви
День жестянщика наступил с первым снегом в Бердске
Путин возложил ответственность на Украину за теракты и убийства в Донбассе
Прождал автобус 50 минут на остановке чиновник из Бердска
Войну школьным поборам объявили власти Новосибирской области
Пенсионерам хватит 37 тыс. рублей для нормальной жизни
Власти должны сдавать муниципальное имущество бизнесу в Новосибирской области
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