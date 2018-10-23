Снег выпал в Бердске. Надолго?

В ночь на 23 октября в Бердске выпал снег. Накануне вечером похолодало до минус 1 и выпала снежная крошка. Но зима еще не началась. Синоптики обещают в течение недели постепенное потепление, а в субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +10-11 градусов. Хотя во вторник и среду будут идти дожди и мокрый снег, сообщает Росгидрометцентр.

В среду, 24 октября, ночью похолодает до -2, а днем воздух прогреется до +5. Осадки сохранятся. Начиная с четверга характер погоды в Бердске начнет меняться — днем потеплеет до +7 градусов. Будет облачно, но осадки прекратятся. Лишь в воскресенье возможен дождь.

Зима в этом году ожидается на несколько градусов теплее климатической нормы и многоснежной. Но пока ее начало откладывается.