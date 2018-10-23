Песков: если на нас нападут, то тогда все попадут — кто в ад, кто в рай

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на «Валдае» подчеркивал отсутствие в российской ядерной доктрине права на превентивный удар, слова про рай — это лишь аллегория. На это в беседе с журналистами обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Там [в выступлении Путина] речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том — и это главное, и это многие пропустили — что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара. То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем себя вправе наносить первыми удар», — сказал Песков. Он напомнил, что Россия считает себя вправе применить ядерное оружие лишь в случае, если на нее нападут с использованием такого оружия, либо если на нее нападут так, что само существование государства окажется под угрозой.
«То есть, мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут — кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное [в словах Путина], здесь очень важное это понять, остальное это все аллегория», — заключил представитель Кремля.
В минувший четверг, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент РФ, в частности, говорил о том, что в случае нанесения удара по России, агрессор будет уничтожен ответным ударом. «А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил тогда Путин.
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Это какая то клиника : если слова Путина приходится переводить на человеческий язык, то насколько он вообще адекватен?)
Хотя и сам путинский пресс-секретарь тоже несет зачастую такое, что сам Путин назвал «пургой». Еще не ясно, кого их них нужно вообще переводить вначале.))
Кстати…Детей Пескова зовут Чоулз, Ника и Дени. Угадайте где они живут?
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Ну если судить какую пургу несли здесь многие комментаторы на слова Путина, то надо не только переводить. но и каждому по полочкам раскладывать.
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В данном случае Песков разъясняет не народу (он и так перебьется), а иностранным партнерам. )
Недаром буквально наследующий день Трамп заявил о выходе из договора по ядерным ракетам …
а для народа президентские шуточки в дни керченской трагедии :
Пользователей социальных сетей потрясло циничное заявление Путина, который беззаботно шутил и смеялся во время публичного выступления в российском Валдае на фоне страшной трагедии в Керчи с расстрелом школьников.
Фрагмент видео был опубликован в Интернете и вызвал потрясение наглым поведением Путина в момент, когда крымчане погрузились с тяжелый траур по поводу массовой гибели детей.
Во время выступления Путин взял слово и решил насмешить зал историей о том, как ему подарили несколько бутылок вина.
Охрана Путина решила протестировать вино и выпить несколько бутылок, на что российский президент широко улыбаясь сказал: «Проверяйте».
Шутка Путина вызвала смех в зале, однако довольное лицо президента РФ на фоне трагедии в Керчи вызвало возмущение пользователей. (с)
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