Песков: если на нас нападут, то тогда все попадут — кто в ад, кто в рай

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на «Валдае» подчеркивал отсутствие в российской ядерной доктрине права на превентивный удар, слова про рай — это лишь аллегория. На это в беседе с журналистами обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там [в выступлении Путина] речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том — и это главное, и это многие пропустили — что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара. То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем себя вправе наносить первыми удар», — сказал Песков. Он напомнил, что Россия считает себя вправе применить ядерное оружие лишь в случае, если на нее нападут с использованием такого оружия, либо если на нее нападут так, что само существование государства окажется под угрозой.

«То есть, мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут — кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное [в словах Путина], здесь очень важное это понять, остальное это все аллегория», — заключил представитель Кремля.

В минувший четверг, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент РФ, в частности, говорил о том, что в случае нанесения удара по России, агрессор будет уничтожен ответным ударом. «А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил тогда Путин.