Еще 145 домов добавили в программу капремонта в Новосибирской области

Правительством Новосибирской области актуализирована Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Соответствующее решение принято 22 октября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе.

Доклад о внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 — 2043 годы, утвержденную постановлением правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, 22 октября на заседании регионального правительства представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, который сообщил, что актуализация Региональной программы осуществляется в соответствии со ст. 9 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ на основании уточненных данных о техническом состоянии многоквартирных домов.

«В результате актуализации общее количество домов в Региональной программе увеличилось с 12 772 до 12 917 или на 145 домов. В настоящее время капитальным ремонтом охвачено 17% от общего количества домов в программе до 2043 года, выполнены работы по ремонту 5053 конструктивных элементов МКД. В процессе капремонта задействовано 53% муниципальных образований области», – отметил Денис Архипов.

Собираемость взносов составляет более 83%, всего поступило на счет регионального оператора более 5 млрд рублей.

Проект изменений в постановление региона от 27.11.2013 № 524-п одобрен правительством Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году 7 бердских многоквартирных домов отремонтируют по программе капремонта.