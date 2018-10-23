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Войну школьным поборам объявили власти Новосибирской области

В министерство образования региона в 2018 году от родителей поступило 24 заявления на незаконные денежные сборы в школах и детсадах. За подобные факты жестко наказывают.

23.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Войну школьным поборам объявили власти Новосибирской области

В Бердске пока нет жалоб на незаконные поборы

Незаконные сборы денежных средств в школах и детских садах Новосибирской области является недопустимым требованием и наказывается увольнениями и другими дисциплинарными взысканиями. Выполнение данного требования находится на постоянном контроле областного министерства образования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук, любые попытки незаконного сбора денег с родителей в школах и детских садах должны строго пресекаться. «Работа по выявлению таких эпизодов проводится в регионе на постоянной основе. В отношении руководителей образовательных организаций, допустивших нарушение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, оперативно принимаются жесткие меры по пресечению соответствующих нарушений», – подчеркнул Сергей Федорчук.

Для дополнительного информирования о недопустимости подобных действий министерством образования Новосибирской области в ближайшее время планируется провести тематические совещания и другие профилактические мероприятия. При этом в ведомстве обратили внимание, что какие-либо материальные взносы с родителей в детских садах, школах и других образовательных организациях могут быть только на добровольной основе.

Вопрос о недопущении незаконных сборов денежных средств в дошкольных образовательных организациях находится на постоянном контроле в министерстве образования Новосибирской области и в органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, к компетенции которых отнесена организация предоставления дошкольного образования.

В министерство образования Новосибирской области в 2018 году поступило 24 обращения на сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе на приобретение рабочих тетрадей. Четыре обращения находятся на рассмотрении.

Факты, изложенные в обращениях, внимательно изучены, все обращения своевременно рассмотрены, заявителям даны ответы по существу поставленных вопросов. По итогам рассмотрения жалоб граждан на сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся: объявлены пяти общеобразовательным организациям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с уведомлением об исполнении выданных предостережений.

Напомним, что о случаях незаконных денежных сборах в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области можно сообщить по «горячей линии» министерства образования: 223-74-10 (с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00). Также можно обратиться в органы прокуратуры Новосибирской области: телефон дежурного прокурора 210-28-15, круглосуточный телефон «доверия» 223-44-29, электронный адрес «Интернет-приемной»: off@procrf-nso.ru.

Для справки

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми и игрушками в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательной организации и принуждение родителей (законных представителей) воспитанников со стороны администрации и работников образовательных организаций, а также созданных ими органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи не допускается.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да везде собирают.

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  2. Аноним

    А почему под фото написано, что в Бердске нет жалоб на сборы? Весной же была жалоба, рассмотрели, всех поругали, всем все растолковали. Нехорошо обманывать

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