Узаконила 9-этажную новостройку возле парка Победы власть Бердска

Публичные слушания по подтверждению проекта межевания в границах ул. Спортивной прошли 22 октября в горадминистрации Бердска. В рамках решения областного суда по устранению нарушений при строительстве дома №15 по ул. Спортивной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители соседних домов узнали что участок, где находились детская и спортивная площадки для клуба «Орленок» и детворы с их дворов, предназначен под строительство, когда он уже был продан. Бердчане стали писать жалобы во все инстанции. Но летом 2017 года строительство все же началось.

Застройщик игнорировал предписания мэрии, замечания министерства строительства, которое подавало на него в суд. Суд отказал минстрою в иске.

Инициативная группа обратилась за помощью к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который рекомендовал мэру Бердска Евгению Шестернину обратится к застройщику, чтобы тот остановил строительство до разрешения ситуации. Немного позже, когда Травников посещал Бердск и встретился с жителями на месте стройки, он заявил, что будет подан иск в суд в отношении решения бердского горсовета.

В конце марта в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

Инициативная группа обратилась за помощью в областную прокуратуру. Новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

Против стройки жители бороться перестали. Говорят, что не совладать с бюрократической машиной. Но они беспокоятся, что будет с коммуникациями после введения новостройки в эксплуатацию. Ведь на сети ляжет дополнительная нагрузка. Если ухудшатся в связи с этим условия проживания, то они обещают поднять «новую волну».

Публичные слушания в понедельник длились несколько минут. Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев сообщил, что ООО «Стройпроекту» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 3267 кв. м, расположенный по адресу: ул. Спортивная, 15. Категория — земли населенных пунктов для многоэтажной жилой застройки на основании договора купли-продажи, что подтверждается свидетельством о госрегистрации права, выданном 25 июня 2015 года. Решением бердского горсовета депутатов 25 февраля 2014 года данный участок был переведен в зону Ж-4 (жилая застройка).

По словам Каравайцева, застройщику ООО «Стройпроект» 14 сентября 2016 года было выдано разрешение на строительство жилого дома. В целях устранения выявленных нарушений в области градостроительной деятельности поступило предложение внести изменения путем установления зоны Ж-4.

В конференц-зале мэрии на публичных слушаниях 22 октября присутствовало около 10 бердчан. После доклада Каравайцева от них не последовало ни одного вопроса. Что было удивительно.

— Построят дом, будет двор чистый, установят детскую площадку, — говорила после окончания публичных слушаний бердчанка.

И это тоже было странно. Ведь жители соседних со Спортивной, 15 домов рьяно отстаивали спортивную площадку. Но оказалась, что бердчанка живет на ул. Вокзальной, а в том районе она бывает, когда ходит с внуком и сыном в химзаводскую больницу.

Автор видео Галина Панчева



— У меня подруга квартиру в доме рядом снимает. И она тоже уверена, что со строительством дома территория станет ухоженной. Раньше она вся была в гнили. Люди из окон мусор бросали. Невозможно было пройти, — рассказала Марина Суворова.

Другая участница публичных слушаний сообщила, что постоянно ходит гулять в парк Победы мимо дома №15 по ул. Спортивной.

— Мимо проходишь: и больницу сделали, и дом построили. Красиво стало, — заверила Наталья.

Оказалось, что члены инициативной группы, боровшиеся против строительства многоэтажки, опоздали на публичные слушания. Когда они поднимались по лестнице на третий этаж, дебаты по злободневной для них теме уже завершились. Вся процедура длилась не более шести минут.