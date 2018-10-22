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Когда нормальные тротуары появятся на улицах Комсомольской, Первомайской, Островского?

А по этим направлениям ходят все жители города. Особенно тяжело ходить престарелым гражданам, родителям с детьми в колясках, инвалидам.

22.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Мой возраст 81 год. Естественно организм износился. Острота зрения резко сократилась. Устойчивость на ногах ослабла. Появилась в руках трость. Но чтобы совсем не ослабеть, постоянно заставляю себя двигаться. Ведь в движении жизнь.
Но когда я двигаюсь по некоторым участкам наших тротуаров, если их можно назвать таковыми, по улицам Комсомольской, Первомайской, Островского, то эти участки напоминают армейскую полосу препятствий. И проходя по этим участкам тротуаров появляется большое желание пригласить для совместного прохождения главу городской администрации, архитектора города и ответственного работника, если такой есть в городе, за состояние дорог и тротуаров. Посмотреть им просто в глаза и задать им же вопрос:- «Можно ли назвать эти участки тротуарами и
когда реконструируют и отремонтируют эти направления движения (тротуаром назвать язык не поворачивается)?»
А по этим направлениям ходят все жители города. Особенно тяжело ходить престарелым гражданам, родителям с детьми в колясках, инвалидам. Я думаю, что у каждого из них появляется такое же желание посмотреть в глаза и задать вопрос вышеуказанным чиновникам города. Есть ли надежда на изменение нормальных тротуаров и когда они появятся? Может, кто сможет ответить на этот вопрос.


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