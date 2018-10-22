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Отличная возможность для бизнеса получить кредит под 6,5% годовых в Банке Акцепт

В рамках господдержки представителей малого и среднего предпринимательства открыты новые лимиты.

22.10.2018 Нет комментариев
 
Банк Акцепт входит в число 15 аккредитованных Министерством экономического развития РФ банков для выдачи льготных кредитов с господдержкой представителям малого и среднего предпринимательства по ставке 6,5% годовых.
Программа рассчитана на поддержку предприятий, относящихся к приоритетным отраслям российской экономики, это обрабатывающее производство, транспорт и связь, туристская деятельность, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов, переработка отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность в сфере бытовых услуг, сельское хозяйство и другие.
С условиями кредитования, полным перечнем приоритетных отраслей, а также с требованиями к заемщикам можно ознакомиться на сайте банка https://www.akcept.ru/corporate_customers/credits_and_guarantee/program_6.5/ .


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