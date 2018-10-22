ВС: онкобольные не обязаны доказывать чиновникам право на получение бесплатных лекарств

Высшая инстанция рассмотрела дело инвалида у которого развивалась патологическая секреция, но положения закона касаются не только онкологии и позиция ВС РФ будет полезна всем, кто не может добиться от чиновников обеспечения медпрепаратами за счёт бюджета.

Лекарства для онкобольного

С чиновниками, которые отказались бесплатно выдать лекарства из-за ошибок в оформлении бумаг, судился 63-летний инвалид II группы, страдающий онкологическим заболеванием. Врачебная комиссия пришла к выводу, что для облегчения состояния пациента ему необходимо применять лекарство, которое не входит в стандарт медицинской помощи при раке, но только оно способно поддерживать жизнь пациента.

При такой ситуации существует определенная процедура получения бесплатных лекарств: в департамент должен поступить полный пакет документов, подтверждающий, что иные методы лечения исчерпаны и заявитель нуждается именно в этом препарате.

Согласно материалам дела, с весны 2017 года у истца росла патологическая секреция, летом он проходил лечение в «Белгородской областной клинической больнице святителя Иосаафа» и в выписном эпикризе ему указали на необходимость применения «Помалидомида».

Еще в мае главврач обратился к заместителю губернатора с просьбой рассмотреть возможность обеспечения пациента этим препаратом. Позднее медики повторно представили полную информацию о пациенте и подтвердили свою рекомендацию по принятию именно этого средства, указав, что решение было принято врачебной комиссией. Кроме того, чиновникам направили заключение «Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова», в котором указано на необходимость для него по жизненным показаниям терапии «Помалидомидом», так как остальные методики прогрессирующего заболевания исчерпаны.

После выписки пациент пришёл в департамент здравоохранения на приём и попросил обеспечить его лекарствами, но получил устный отказ, в связи с отсутствием «Помалидомида».

Средство необходимо инвалиду для поддержания жизни и он был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд. После этого департамент все же рассмотрел его обращение, но пришел к выводу, что удовлетворить его не может, так как пациент представил чиновникам неполный пакет документов. Сотрудники больницы же подтвердили ему, что всю необходимую информацию они в ведомство донесли.

В иске больной просил обязать чиновников обеспечить его «Помалидомидом» в необходимом объёме и взыскать компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей.

По мнению онкобольного, отказ создал угрозу его жизни и здоровью. Тем более, что российскому законодательству люди с такими заболеваниями бесплатно обеспечиваются всеми лекарственными средствами по рецептам врачей.

Октябрьский суд Белгорода исковые требования удовлетворил частично, обязав департамент немедленно обеспечить заявителя «Помалидомидом» в необходимом объёме за счёт местного бюджета. Раз инвалид нуждается в применении лекарства по жизненным показаниям, то чиновники неправомерно отказали ему в получении препарата, посчитал суд. Во взыскании компенсации морального вреда ему отказали.

Однако Белгородский областной суд это решение отменил и уже полностью отказал в иске, тем самым лишив больного онкологией возможности получить нужный ему препарат.

Апелляция указала, что стандарты медицинской помощи при лечении онкологии не предусматривают применение «Помалидомида», поэтому его бесплатная выдача возможна только в случаях, когда пациент не сможет без него жить.

Ситуации заявителя это полностью отвечало, но суд все же поддержал департамент, посчитав, что тот принял верное решение, ведь в пакете документов содержались ошибки: отсутствовал протокол и указание на наличие медицинских показаний для рекомендации именно «Помалидомида». Таким образом, сочла апелляция, права больного онкологией нарушены не были, в связи с чем она отменила обязанность департамента немедленно обеспечить больного лекарством.

Верховный суд РФ указал, что апелляция в своих выводах ошиблась.

Позиция ВС

Одним из принципов охраны здоровья граждан является соблюдение их прав в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями — это следует из федерального и белгородского законодательства в их системной взаимосвязи, подчеркивает ВС РФ.

Он напоминает, что к числу таких гарантий относится оказание инвалидам, страдающим онкологическими заболеваниями, государственной социальной помощи, в том числе обеспечение за счёт средств местного бюджета лекарственными препаратами.

Если лекарство прописанное больному раком инвалиду не входит в стандарт медицинской помощи, то оно все равно выдаётся пациенту бесплатно, просто о необходимости применения этого препарата должна принять решение врачебная комиссия, которая выдает подтверждающий это документ.

Суд первой инстанции установил совокупность юридически значимых обстоятельств, дающих основание для удовлетворения исковых требований, а именно:

— наличие социально значимого заболевания (онкологического заболевания) и инвалидности вследствие этого заболевания;

— нуждаемости по жизненным показаниям в лечении лекарственным препаратом «Помалидомид», не предусмотренным стандартом медицинской помощи;

— назначения данного препарата решением врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2″Белгорода.

Поэтому суд возложил на департамент здравоохранения обязанность обеспечить инвалида «Помалидомидом» в необходимом объёме в соответствии с медицинскими показаниями за счёт средств бюджета.

Эти обстоятельства чиновники не опровергли ни в первой, ни в апелляционной инстанции. Но апелляционная инстанция почему-то решила поддержать департамент, удивилась высшая инстанция.

Областной суд посчитал, что права инвалида не нарушены, поскольку представленные им документы о его нуждаемости в лекарстве не соответствуют требованиям закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Однако в распоряжении суда были три справки: от врачебной комиссии, подтверждающей необходимость применять «Помалидомид», аналогичное консультационное заключение «Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центр им. В.А. Алмазова» Минздрава, а также документы об инвалидности и выписной эпикриз гематологического отделения «Белгородской областной клинической больницы Святителя Иосаафа».

Но главная ошибка суда заключается даже не в этом, а в том, что апелляционная инстанция фактически возложила на больного обязанность проверять правильно ли у него оформлены документы. Но «бумажный порядок» должны знать врачи, а не больные, отмечает ВС.

«Надлежащее оформление документов является обязанностью врачебной комиссии, а не гражданина, который не должен нести неблагоприятные последствия в виде необеспечения необходимым лекарственным препаратом из-за несоблюдения лечебным учреждением порядка оформления соответствующей документации», — подчеркивает ВС.

Неправильно себя повели в этой ситуации и сотрудники департамента, указывает высшая инстанция.

На региональные департаменты здравоохранения возложены задачи обеспечения здоровья и жизни местных жителей, в том числе путём предоставления им бесплатных лекарств, напоминает суд.

Чиновники, при выявлении недостатков в направленных медицинским учреждением документах, должны были принять меры по устранению этих недостатков, в том числе указать лечебному учреждению на исправление бумаг, считает ВС. Однако департамент устранился от решения данного вопроса и решил переложить проблему с документами на инвалида, пришёл к выводу суд.

«Непринятие департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области мер, с учётом его компетенции, по устранению недостатков медицинской документации и фактическое возложение на истца обязанности самому представить надлежащим образом оформленные необходимые документы о нуждаемости в лекарственном препарате, нарушает его право на медицинскую помощь в гарантированном государством объёме и противоречит правовому регулированию», — подчеркивает ВС.

Он отменил незаконное определение апелляционной инстанции и оставил в силе решение районного суда, которое обязует чиновников немедленно выдать инвалиду необходимый препарат за счёт бюджета.

На какие законы ссылаться

При вынесении решения ВС РФ тщательно проанализировал законодательство, дающее пациентам гарантии получать лекарства бесплатно. Отсылки высшей инстанции к нормам закона будут полезны не только больным онкологией, но и другими заболеваниями, признанными социально значимыми.

Конституция

Согласно статьи 39 (часть 1) Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41).

«Таким образом, здоровье как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством, Конституция относит к числу конституционно значимых ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь», — говорится в определении.

Федеральное законодательство

Верховный суд ссылался в решении на федеральные правовые акты, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья. Базовым является федеральный закон от 21 ноября 2011 года No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Статья 4 этого ФЗ гарантирует соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. К числу таких прав относится право на медицинскую помощь в гарантированном объёме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам (статья 19).

Статьёй 29 определены виды и способы обеспечения охраны здоровья граждан, которым, в частности, относится предоставление определённой категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.

Часть 5 статьи 37 закона допускает назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.

Согласно части 1 статьи 43 закона гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях.

К основным принципам охраны здоровья граждан относится также и принцип социальной защищённости граждан в случае утраты здоровья (статья 4). Этот принцип обеспечивается путём реализации правовых, экономических, организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное обеспечение, определения потребности гражданина в социальной защите, в реабилитации и уходе, установления временной нетрудоспособности, инвалидности.

Статьёй 6.1 определены категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. К числу таких граждан отнесены инвалиды (пункт 8 статьи 6.1).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 закона в состав набора социальных услуг включено обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 80 не подлежат оплате за счёт личных средств граждан оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи.

Правовые и организационные основы предоставления государственной социальной помощи отдельным категориям граждан установлены также законом от 17 июля 1999 года No 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Кроме того, статьёй 13 закона от 24 ноября 1995 года No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» предусмотрено, что оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

В разделе V программы предусмотрено, что обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов страны.

Новообразования отнесены к заболеваниям, по которым медпомощь оказывается бесплатно, постановлением правительства от 19 декабря 2016 года No 1403. Также 1 декабря 2004 года кабинет министров утвердил перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, в который включил в том числе злокачественные новообразования.

Кроме того, порядок предоставления бесплатных лекарств регулируется региональными правовыми актами, но только во взаимосвязи с федеральным законодательством.

Ведомственные акты

ВС ссылается также на приказ министра здравоохранения от 24 декабря 2012 года No 1458н, которым утверждён стандарт специализированной медицинской помощи при резистентном и рецидивирующем течении множественной миеломы и других злокачественных плазмоклеточных новообразований.

Значение может иметь и распоряжение главы министерства от 5 мая 2012 года No 502н, которым утверждён порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации. Он подробно расписывает функции и порядок действий комиссии, а также процедуру оформления ее заключений, но для пациентов главное значение имеет, что в нем не предусмотрена их ответственность за ошибки врачей при заполнении бумаг.

В рассматриваемом определении ВС ссылается на подпункт 4.12, а также пункты 11, 16, 17 и 18 установленного порядка.

Мнение экспертов

«Верховный суд РФ совершенно правильно обязал чиновников выдать инвалиду необходимые лекарственные препараты. Мало того, тяжело больные, особенно онкобольные нуждаются в оперативной медицинской помощи и не должны длительное время ожидать положенные медикаменты, в особенности преодолевать чиновничью бюрократию путем длительных судебных тяжб», — подчеркивает член Ассоциации юристов России адвокат АБ «Маментьев и Партнеры» Кирилл Маментьев.

Он согласен, что онкобольной, не должен доказывать право на получение необходимых лекарственных препаратов: после того как в поликлинике или стационаре было установлено заболевание у гражданина, его оформляют в стационар по необходимости, лечение осуществляется бесплатно по полису ОМС.

Маментьев также рекомендовал при возникновении спорных ситуаций обращаться к приказу Минздрава от 12 февраля 2007 года N 110, в пункте 1.3 которого указано, что при оказании стационарной медицинской помощи назначение лекарственных препаратов осуществляется согласно стандартам медицинской помощи и в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым правительством.

Коллеги поддержал член АЮР Александр Самарин, указав, то определение ВС не только логичное, но и по-человечески верное.

«Больной, и не только раком, не обязан доказывать, что ему нужно определенное лекарство для продления жизни, у него итак серьезное заболевание, почему человек должен еще что-то доказывать, если есть заключение врачей? Дело чиновников обеспечить комфортную жизнь больному, они для этого на должность и назначены/избраны, чтобы обеспечивать комфортную жизнь обычным гражданам. А получается, что в рассматриваемом споре чиновники отнеслись формально рассмотрению заявления и «отфутболили» человека со смертельным заболеванием. На что справедливо ВС РФ и указал», — подчеркивает Самарин.

Юрист напоминает, что пациент в силу отсутствия у него специальных знаний не может правильно самостоятельно определить полноту и верность документов необходимых для назначения лекарства. Поэтому и чиновники должны не возлагать на него ответственность, а проявлять милосердие и самостоятельно запрашивать необходимые документы — все законные возможности у департамента на это есть.

«Печально, когда формальное несоответствие документов пациента местному закону ставит под угрозу жизнь человека.

Определение ВС РФ безусловно важно для последующих рассмотрений подобных исков и не только для заявлений где истцами выступают пациенты больные раком, а в принципе для всех больных которым отказано в назначении препарата по формальным причинам, при наличии показаний для назначения лекарства. Теперь заявители могут ссылаться на фактическое указание ВС РФ исключать формальный подход для рассмотрения подобных случаев», — подчеркивает член АЮР.

Источник: РАПСИ