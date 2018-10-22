Алексей Мазур: Задачи элиты и народа не совпадают

Права и свободы каждого человека защищены основополагающим документом страны. Не исключение и Россия — Конституция РФ гарантирует права человека с рождения и дает право на достойную жизнь. В каждой стране весь свод законов ссылается на единственный главный документ, провозглашенный в ней. Несмотря на разный менталитет и национальный уклад, смысл конституций все стран схож — у человека есть право на жизнь, которое никто у него отнять не может. «Курьер. Среда. Бердск» попробовал все разложить по полочкам.

Постсоветская Конституция

В 1990-1991 годы происходил распад СССР. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации о своем государственном суверенитете. Съезд народных депутатов республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В ней впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения ветвей власти.

Конституция Российской Федерации — высший нормативно-правовой акт Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года.

Факт

За принятие Конституции проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня ее опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

Что в Конституции

Действующая Конституция России состоит из преамбулы и двух разделов.

В преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию, закрепляются демократические и гуманистические ценности, определяется место России в современном мире.

Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем в Российской Федерации. Основные права и свободы личности, федеративное устройство России, статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в нее поправок.

Второй раздел определяет заключительные и переходные положения и служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм.

Гарантии

* Каждый россиянин знает, что достоинство его личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

* Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

* Жилище также неприкосновенно — никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем людей иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.

* Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться по ней, выбирать место пребывания и жительства.

* Это касается и выбора религии — человек волен сам ее выбирать и это никак не возбраняется.

К сожалению, многие узнают о своих правах, прописанных в Конституции, когда сталкиваются с их нарушением. Так, многие родители знают о том, что их дети имеют право на получение бесплатного дошкольного и школьного образования. Однако на деле не все малыши до двух лет, как гарантирует Конституция, имеют возможность пойти в бесплатный садик. По указу президента муниципалитет должен предоставить место в детском саду, но в случае наличия свободного места. Практика показала, что в 2018 году в детских садах Бердска места хватило не всем малышам.

цифра

61% опрошенных россиян считают Конституцию Российской Федерации документом полностью или, скорее, отвечающим нуждам страны и ее народа (по данным соцопроса, проведенного ВЦИОМ в декабре 2017 года)

Реформа за реформой: изменят ли Конституцию России?

«Российская газета» опубликовала рассуждения председателя Конституционного суда Валерия Зорькина под названием «Буква и дух Конституции». Он поделился своим мнение о тревожных призывах к кардинальным конституционным реформам. Судья исключает возможность проведения такой реформы в России, чтобы изменить ситуацию в стране в лучшую сторону, так как может последовать резкая социально-политическая дестабилизация. Но Зорькин добавляет, что текст Конституции «содержит потенциал правовых преобразований, рассчитанный на обозримое историческое будущее страны». Нынешними «болевыми точками России» глава КС называет нерешенность социально-экономических проблем, включая недостаточную защиту социальных прав граждан, коррупцию, недостаточность политического плюрализма.

цитата

Все мы видим, что Россия сегодня стоит перед лицом нарастающих внешних вызовов. Нам приходится встречать эти вызовы в условиях далеко не благополучной социально-экономической ситуации в стране. Именно по этим причинам мне представляются особенно тревожными вновь появляющиеся призывы к кардинальным конституционным реформам. Судя по характеру многочисленных жалоб в Конституционный Суд, в настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план и что несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно.

Валерий Зорькин, председатель КС

Глава Конституционного суда РФ считает, что России нужно соединить «присущий российскому народу коллективизм, сформированный суровой природой, бесчисленными оборонительными войнами, необходимостью объединить множество наций и народностей общей судьбой на своей земле», на основе конституционных принципов правового, демократического и социального государства. Для дальнейшего развития России также следует наладить честную конкуренцию в экономических и политических сферах.

Зорькин полагает, что в Конституции существует крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, российская Конституция не нуждается в кардинальных реформах, максимум — в точечных изменениях.

Наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством которого в первую очередь является чрезмерное социальное расслоение. По данным официальной статистики, децильный коэффициент (отношение доходов 10% наиболее богатых к доходам 10% наиболее бедных) в России один из самых высоких в мире и приближается к 17 единицам. По неофициальным авторитетным оценкам, масштабы социального расслоения в стране еще выше. За чертой бедности находятся свыше 20 млн россиян. В этой связи нельзя не отметить, что год назад отмечали столетие революционных событий 1917 года, которые, как сейчас ясно, были порождены прежде всего глубоким социально-экономическим расколом внутри российского общества.

-Особенную тревогу вызывает то, что в России очень высока доля так называемых «работающих бедных», а также то обстоятельство, что самая массовая группа бедных — это семьи с детьми. Да и в целом социологи и юристы признают, что по таким принятым в международной практике показателям уровня жизни, как прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и индекс развития человеческого потенциала, налицо разрыв между правовыми предписаниями, характеризующими те или иные аспекты социальной справедливости, и фактическими показателями. В настоящее время проблема социальной поляризации приобретает еще большую остроту в свете грядущих социальных последствий масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства. Нельзя недооценивать то обстоятельство, что миллионы людей могут потерять работу, а с ней — не только материальное благополучие, но и социально-правовой статус и возможности реального доступа к системе страхования социальных рисков и системе политического участия. Последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны и, как показывают данные социологии, остро воспринимаются как несправедливые, — отметил Валерий Зорькин, председатель КС РФ.

интервью

Под кого написали Конституцию?

Политический обозреватель сайта Тайга-инфо Алексей Мазур в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» согласился с председателем Конституционного суда — в Конституцию необходимо вносить изменения, но постепенно и с осторожностью.

— Конституция была принята в 1993 году в результате маленькой гражданской войны. С одной стороны была президентская власть, с другой — парламентская. Последняя победила и написала Конституцию под себя, толком ее не обсудив. Не было и консенсуса по ее поводу. Как мы знаем, народ очень плохо отнесся к произошедшим событиям. В Конституции, как известно, существует перекос в сторону президентской власти. У нас фактически невозможно отправить президента в отставку, импичмент не удался в отношении Ельцина. С другой стороны, президент может распускать Госдуму хоть три раза в год.

В Конституции не определен порядок избрания губернатора и членов Совета федерации, сенаторов. Их то избирают, то назначают. В существенной степени заложена зависимость судебной власти от исполнительной. Вот эти перекосы мы наблюдаем девальвировано. Реальный федерализм отсутствует. Все это заменено якобы жесткой вертикалью исполнительной власти.

Про выборы

— Мы видим, что это приводит к определенным злоупотреблениям. В частности, не соблюдается такое право граждан как избирательное, которое включает в себя возможность не только голосовать, но и, что очень важно, возможность выдвигать кандидатов. Это право подавлено практически полностью Лицензия на выдвижение кандидатов оставлено только за партиями, которые все проходят очень жесткий отбор. Это привело к тому, что на выборах у нас соревнуются начальник и его, грубо говоря, клоуны, подчиненные. И даже в этих условиях начальники проигрывают. Как это было в сентябре в четырех регионах России.

Менять осторожно

— Некоторые изменения в Конституции нужны. В частности, право граждан выдвигать кандидатов, более активно участвовать в избирательных компаниях, гарантировать реальные права местного самоуправления. В том числе и финансовые. Я считаю, что эти изменения нужно вводить с большой осторожностью, путем поправок в действующую Конституцию, потому что любые попытки резко изменить Конституцию обернутся тем же, чем обернулась конституционная реформа в 1993 году. В условиях нашего общества, в условиях отсутствия людей, которые думают о благе страны в целом, а не о своем личном и политическом, рассчитывать на написание хорошей Конституции не приходится. Мы можем двигаться путем постепенного совершенствования нынешней Конституции.

Луче, чем в Бангладеш

— Но в тоже время права человека на жизнь, обучение, медицину и работу соблюдаются. В той или иной степени мы эти права получаем. Вопрос в том, что мы всегда хотим большего от государства. Но это процесс динамический, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать со странами северной Европы, то там большие зарплаты, хорошие пособия, бесплатные медицина и образование. Если сравнивать с Бангладеш или Гаити, выясняется, что у нас не все так плохо. Просто мы привыкли, и это правильно, считать себя одной из ведущих стран мира. Здесь наши позиции не то, чтобы сильно плохи, но они ухудшаются.

В то время, когда мир развивается и идет вперед, мы топчемся на месте. В последнее время это стабильно и, конечно, печально. Это в большей степени не относится к Конституции.

Власть — народу?

— Есть две гигантские проблемы. Задачи государства, элиты и народа не совпадают. По Конституции власть принадлежит народу, а по факту это не так. Фактически народ от власти отстраняется. Пока эта проблема не решена, рассчитывать на то, что интересы народа будут соблюдаться и государство начнет о нем заботится, не приходится. Наша элита опасается быть отвергнутой, стать непопулярной, потерять власть.

Простая модель управления государством перестала работать, по крайнее мере, перестала давать развитие. Выяснилось то, что мы развивать ничего не умеем. Все попытки развивать, даже поддерживать высокотехнологические отрасли в том состоянии, котором они достались, не удается. К сожалению, я пока не вижу реалистичных попыток найти разумное решение этой проблемы. Власть, декларируя правильные цели, сталкивается с собственными привычками. А как известно, человека, общество и государство формирует не столько убеждения, сколько привычки.

Первостепенна культура

Опытный адвокат и политик Геннадий Шишебаров считает, что вопрос изменения Конституции достаточно серьезный. Менять ее не стоит, заявил он в интервью «Курьер. Среда. Бердск». Для начала в обществе нужно сформировать культуру и моральные ценности.

— Я уже неоднократно высказывался, что все наши проблемы мы пытаемся решить исключительно правовым путем. У нас право — один из регуляторов, но помимо права есть другие регуляторы — культура, мораль, обычаи и традиции. У нас этого ничего нет: после 1990-х годов у нас не сформировались новые мораль, культура и обычаи. У нас сегодня нет правовой системы устоявшейся. Конституция здесь ни при чем, не ее надо менять. У нас законы каждый день меняются. В первую очередь в стране нужно начать с определения ценностей. А далее — сформировать новую культуру. Культура это ведь что такое — это стандарт поведения и образец для подражания. Пока не появилась новая культура, о какой Конституции вообще может быть речь?

Конституция США

В сентябре 1787 года в свет вышел окончательный вариант Конституции США, которая состояла из 4200 слов. 17 сентября того же года 39 делегатов из 55 поставили свои подписи под новым документом. Джордж Вашингтон стал первым, кто подписал Конституцию США. Некоторые из представителей покинули Филадельфию до подписания, остальные же по своим причинам отказалось подписывать этот документ.

С 10 декабря 1791 года Билль о правах гарантировал гражданам США:

свободу слова,

свободу вероисповедания,

свободу прессы,

право на ношение и хранение оружия,

право на мирные собрания,

защиту от необоснованных обысков и арестов,

право на немедленный и публичный суд беспристрастных присяжных.

За более чем 200 лет существования Конституции США, государство территориально увеличилось в несколько раз и заняло весь континент, в десятки раз увеличилось и население страны. Создатели знали, что Конституция не является идеальным документом. Однако, как сказал Бенджамин Франклин, в день закрытия конвенции в 1787 году: «Я согласен, что в настоящей Конституции есть много недостатков, но я уверен, что центральное правительство нам просто необходимо… И я сомневаюсь, что какая-либо другая конвенция сможет разработать документ лучше, чем эта Конституция».

Конституция Узбекистана

8 декабря 1992 года в Узбекистане приняли Конституцию, тем самым узаконив президентскую республику. До этого 40 лет в республики действовала Конституция, принятая в феврале 1937 года. В 1978 году была принята Конституция, составленная по образу и подобию Конституции СССР.

Над созданием последней Конституции Узбекистана трудились 2,5 года. Для подготовки разделов было создано 6 небольших групп из 50 человек. Конституция республики гарантирует одинаковые права и свободы и равенство перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением.

Конституция Мальты

Ныне действующий основной закон республики Мальты принят в 1964 году, когда Мальту провозгласили независимым государством в составе Британского содружества. Примечательно, что согласно Конституции, Мальта провозглашается нейтральным государством и активно стремится к миру. Мальта придерживается политики неприсоединения и отказывается принимать участия в любых военных союзах. Кроме того, положения Конституции запрещают размещение на территории страны иностранных военных баз и их личного состав. Верфи могут быть использованы только для ремонта военных кораблей «в разумных пределах по времени и количеству» и полностью закрыты для военных судов «двух сверхдержав», конкретного указания государств нет.

Государство признает право всех граждан на труд и должно содействовать развитию таких условий, которые сделают это право эффективным. Первичное образование должно быть обязательным и в государственных школах бесплатным. Способные и заслуживающие этого студенты, даже не имеющие финансовых ресурсов, имеют право достичь высших степеней образования. Государство должно осуществлять этот принцип путем выплаты стипендий, помощи семьям студентов и другими мерами на основе конкурсных экзаменов.

Государство должно защищать труд. Оно должно обеспечивать обучение по профессии или по призванию и повышение квалификации работников. Максимальное число часов работы в день должно быть установлено законом. Работник имеет право на еженедельный день отдыха и на ежегодный оплаченный отпуск, он не может отказаться от этого права.

Глоссарий

Конституция РФ — основной закон государства, который имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя РФ, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов государственной власти.

Конституционное право — отрасль права. Система внутренне согласованных правовых норм, закрепляющих и регулирующих группу общественных отношений, которые обуславливают

социально-экономическое, политическое и территориальное устройство государства, осуществление основных прав и свобод человека и гражданина, систему государственной власти и систему внутреннего самоуправления.

Конституционность — режим соблюдения Конституции как высшего закона общества и государства.

Право — совокупность установленных государством, выражающих его волю юридических норм, которые закрепляют и регулируют общественные отношения, возникшие по определенному предмету их содержания.

Плюрализм

Экономический — признание законности существования нескольких, даже принципиально различных друг с другом форм собственности (ст. 8 Конституции РФ).

Политический — официальное признание возможности существования нескольких различных партий (ст. 13 Конституции РФ).

Идеологический — отказ от одной государственной идеологии, признание возможности существования нескольких систем идеологии (ст. 13 Конституции РФ).

Государственный язык — официально закрепленный язык на котором издаются главные нормативные акты и работают государственные органы. Согласно ст. 68 Конституции РФ государственным языком на всей ее территории является русский язык.

Права человека — такие правила, которые обеспечивают защиту достоинства и свободы каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права образуют основу правового статуса личности.

Опрос

Лечиться и учиться бесплатно

Автор Елена Белоусова

Любовь Мосолова, учитель русского языка и литературы:

— Конституцию читала очень давно. Во время учебы, лет пять назад. Больше запомнилось про обязанности нашего государства относительно медицины и образования. Конечно, они соблюдаются, но качество оставляет желать лучшего. Но тут нет вины медиков, просто в государственных учреждениях врачей постоянно не хватает. Нужно больше платить врачам, чтобы не боялись и шли работать. Тогда у нас будет возможность вовремя поставить диагноз, а не ждать своей очереди на прием к врачу по два месяца.

Тамара Татаринова, пенсионерка:

— Конституцию читала давно. Права наши соблюдаются, но лишь некоторые. Право на труд, отдых и пенсию. Я уже десять лет как на пенсии — мне повезло. Меня тревожит безработица в стране. Если бы была работа, то не было бы необходимости менять пенсионный возраст. Нужно строить заводы! Раньше в Бердске было много заводов, там столько тысяч бердчан работали.

Виктор Подойма, заведующий Центром здоровья:

— Отдельные выдержки, касающиеся медицины, из Конституции читаю по работе, по мере необходимости. Права наши исполняются.

Елена, специалист социальной сферы:

— Конституцию читала давно. Не всегда наши права соблюдаются в полном объеме. Хотелось бы улучшений в сфере образования и медицины. Не хватает школ и детских садов. Хочется, чтобы их было больше.

Валентина Васильева, сотрудник музея:

— На уроке обществознания мы изучали Конституцию. Я довольна, что мои конституционные права в области образования соблюдаются. Я закончила университет бесплатно. Первую медицинскую помощь я также могу получить бесплатно в любое время суток. Но все же считаю, что на выборах нам не гарантируется свобода выбора.

Людмила Соколова, пенсионерка:

— Конституцию изучала в техникуме. Она гарантирует наши права на труд, образование, здравоохранение. Выучилась я бесплатно. Недавно по квоте мне сделали бесплатно операцию на сердце. Да и пенсию я получаю регулярно — пенсионное обесечение гарантировано Конституцией.

Сергей Кравчук, руководитель музея «Природа»:

— Когда прорабатываю нормативно-правовую базу, я обращаюсь к Конституции. У меня не возникает потребности ежедневно в нее заглядывать, поэтому думаю, что нормы, заложенные в Конституции, в нашей стране более или менее соблюдаются.