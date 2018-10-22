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Назревает скандал: Родители выложили в сеть фото «сырой» запеканки в одной из школ Бердска

По жалобе на некачественно приготовленную пищу Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в школьной столовой.

22.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: indigo 2 коммент.
 
Назревает скандал: Родители выложили в сеть фото «сырой» запеканки в одной из школ Бердска

Запеканка, которую якобы подавали на обед в школьной столовой

Пожаловалась на некачественную еду предположительно в столовой школы №12 жительница Бердска. Свой нелестный отзыв о сотрудниках пищеблока она оставила на сервисе «фламп» 18 октября. Еще и фото сырой запеканки добавила. Пишет, что блюдо это было непрожаренным. Пища стала несъедобной после того, как в начале учебного года в столовой поменялась вся бригада поваров вместе с заведующей, заверяет бердчанка.

Бердчанка под ником indigo возмущена, что подобной некачественной едой едой кормят детей. Ученики приходят домой голодные. По этому поводу она жаловалась и писала письма директору школы. Но бестолку. Теперь собирается писать жалобы в соответствующие инстанции.

Информация о несъедобной пище появилась на nsk.kp.ru. Некоторое время отзыв бердчанки открывался на флампе, но утром 22 октября страница была уже заблокирована.

С правдивостью данного сообщения не все однозначно. На подозрение наталкивает тарелка, не похожая на столовскую. В скором времени страницу с жалобой на сервисе отзывов заблокировали — выходит ошибка 404.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» от бабушки одного из учеников школы №12, бригада поваров, действительно, в школе поменялась, но качество еды не вызывает нареканий. И супы готовят вкусные, и котлеты. К тому же, в школьную столовую ходят обедать сотрудники соседних организаций. Было бы плохо приготовлено — не ходили бы, аргументирует бердчанка.

Как рассказала руководитель бердского отдела Роспотребнадзора Алина Казанцева, у них есть все основания для внеплановой проверки школьной столовой.

В Роспотребнадзоре пояснили, что если потребителя не устраивает какая-либо услуга, он должен обратиться с письменной претензией к руководителю того учреждения, где ему эту услугу оказали. В том случае, если его не устраивает ответ руководства, ситуацию не исправили, следует обращаться в Роспотребнадзор.

В школе №12 оперативный комментарий получить не удалось. Хотя по некоторым сведениям, именно сегодня, 22 октября, в школьную столовую нагрянула проверка из управления образования и центра гигиены.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Не заблокирована страница. А поменян ник, и удален отзыв… удален автором поста

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  2. Николай

    Наконец-то нашлись люди, которые возмутились тем, как кормят их детей. Моя внучка , ученица начальных классов, не страдает отсутсвием аппетита, тоже не любит запеканку, а альтернативы нет. Я, лично, удивляюсь тем, что повора не делают опрос тех, кого они кормят.
    Допускаю, детям некоторым полезно поголодать, но с другой стороны, нам надо помнить, что живем в 21 веке, и питание должно организовано в соответствии времени. Наши дети не из блокадного Ленинграда и что попало есть не хотят!

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