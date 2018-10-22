27 молодых учителей пришли работать в школы Бердска

В 2018 году система образования города Бердска пополнилась 27 молодыми педагогами.
19 октября в Центре развития образования Бердска состоялся круглый стол. Молодые педагоги Бердска пообщались с мэром, задали ему вопросы. Встреча приурочена к празднованию «Декады педагогической славы Новосибирской области» и совпадет с Всероссийским днем лицеиста.
В приветственном слове глава города Евгений Шестернин отметил, что лучшие молодые специалисты направляются в Бердск и какие бы мероприятия не проводились, фестивали, соревнования, спартакиады, молодые педагоги участвуют как одна команда.
Автор видео Елена Белоусова
Мэр представил проект «Мое солнышко». Подарочный набор состоит из трех книжек. В «Заботливой маме» собраны советы для мам и пап. Здесь они найдут почти все ответы на свои вопросы и о кормлении, и о социальных пособиях и выплатах и о многом-многом другом. «Мамина песня» содержит в себе колыбельные, потешки и стишки, которые мамы могут напевать и рассказывать чадам.
А третья книга предназначена для самих малышей. Когда они немного подрастут и уже с интересом начнут разглядывать картинки и предметы, мамы и папы смогут дать им в руки замечательную книжку «При солнышке тепло, а при матери — добро».
Уникальное издание, выпущенное издательским домом «БукЪвица» дарится женщинам только ставшими мамами. Одними книгами не ограничились и возникла идея создания сквера, возле роддома, получившим название «Мое солнышко». Его украсили фигуры из дерева, разноцветные скамейки и скульптура аиста.
Как сообщил мэр, в 2019 году в Бердске областной день семьи планируется провести не традиционно в ДК, а на улице, в сквере.
— Книжка «Мое солнышко» связующее звено разных проектов, начиная от сказки, заканчивая скверами и мероприятиями, — подытожил Евгений Анатольевич.
Он призвал педагогов делится новыми идеями, и сам предложил несколько проектов.
Поблагодарив педагогов за открытые уроки в честь 100-летия Октябрьской революции и реформы ЖКХ, глава города предложил провести открытый урок, посвященного выводу войск из Афганистана. Заметив, что того количества героев на 100 тысяч человек, как в Бердске, в других городах нет.
Также мэр высказался о возобновлении кинолекториев:
— Вчера общался с руководством кинотеатра «Орион». Во-первых, настойчиво им рекомендовал привести кинотеатр в надлежащий вид, чтобы он был привлекателен и интересен для горожан. А вам предлагаю проводить тематические кинолектории, как это было в хорошие, старые времена.
Педагоги рассказали о своем первом опыте работы и отметили, что большую помощь в работе им оказывают наставники.
Учитель начальных классов школы № 9 Галина Траутвайн уверяет, что профессия учитель очень сложная, но очень интересная. Когда она пришла в школу, а было это год назад, наставник Лариса Кидяйкина помогала ей не только педагогическими советами, но и поддерживала психологически.
Педагог начальных классов из Экономического лицея Анастасия Романюк, переехала в Бердск из Новосибирска. По ее словам, ей очень нравится город, коллектив, сложились хорошие отношения с учениками и родителями.
В ответном слове от лица всех молодых педагогов Анастасия Сергеевна отметила, что круглый стол дает замечательную возможность встретится в кругу коллег, обсудить интересные вопросы и новые веяния в педагогической деятельности. Сегодняшняя встреча — импульс для движения вперед, подчеркнула педагог.
Завершился круглый стол традиционным фото на память.
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К сожалению, в следующий раз на чаепитие пригласят не скоро. Начнется неблагодарная работа за которую власти ни спасибо не скажут ни достойно не заплатят.
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