Ипотека подорожала в России

Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта, следует из материалов на сайте банка.

Минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье выросла до 7,5% с 7,1% ранее. По ссуде на готовое жилье произошел рост с 8,6% до 9,2%. Рефинансирование ипотеки для клиентов других банков теперь предлагается по ставке от 9,9% вместо 9,5% ранее.

«Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам. Сбербанк повышал ставки по вкладам 24 августа на 0,2-0,4 п.п. и 12 октября на 0,15-0,5 п.п., таким образом, общее повышение ставок по вкладам было 0,35-0,9 п.п., вслед за повышением ставок по вкладам корректируются ставки по ипотечным кредитам», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка.

Представитель Сбербанка пояснил, что повышение не коснулось предложений «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

При этом для зарплатных клиентов установлен единый дисконт в размере 0,3 п.п. (ранее этот показатель мог составлять от 0,3 до 0,5 п.п.). Также уменьшена надбавка за оформление ипотеки по двум документам — до 0,3 п.п. (ранее 0,5 п.п.). «Повышение касается только вновь подаваемых заявок», — уточнили в пресс-службе.

До предыдущих значений ставки по ипотеке были снижены с 9 июня. Об этих изменениях накануне, 8 июня, во время годового собрания акционеров объявил глава Сбербанка Герман Греф.

Однако позднее банк уже поднимал ставки сначала по валютным, затем по рублевым вкладам. Позднее, с 15 октября, Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам — на 1-2 процентных пункта (п. п.) до 12,9% для зарплатных клиентов и пенсионеров, до 13,9% — для остальных заемщиков. Максимальные ставки сохранились на уровне 19,9%. В Сбербанке также выросли ставки рефинансирования потребкредитов с 11,5-12,5% до 12,9-13,9%.

Тогда в пресс-службе банка объяснили рост «следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки».

ЦБ РФ с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,50%.

Источник: Интерфакс