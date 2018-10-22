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1,3 млн рублей в среднем стоит дача в России

В Новосибирской области — чуть более 1 млн. В среднем по стране дачные участки подешевели на 1,5% за полгода. Сильнее всего дома на шести сотках потеряли в стоимости в Сибири и на Урале.

22.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
1,3 млн рублей в среднем стоит дача в России

Весна на даче — горячий сезон для садовода

Средняя цена предложения на дачные участки с жилыми постройками в России составила 1,3 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в апреле текущего года (1,4 млн руб.). Об этом сообщается в исследовании федерального портала «Мир квартир», эксперты которого проанализировали предложение дачных участков в 54 регионах России.

Сильнее всего за полгода цены предложения на дачи упали в Иркутской области (–14,1% к апрелю), Республике Коми (–12,4%), Свердловской (–11,2%) и Томской (–10,9%) областях. Значительное снижение также зафиксировано в ХМАО (–10,6%) и Камчатском крае (–10,5%). В основном падение цен наблюдалось в северных районах страны, где короткое лето, и регионах Нечерноземья, объясняется в исследовании «Мира квартир». В остальных регионах падение цен на дачи за полугодие составило менее 10%.

Рост средних цен предложения на дачи отмечен в 16 регионах из исследованных 54. Сильнее всего в цене выросли дачи у моря: в Севастополе (+7,1% к апрелю), Крыму (+6,5%, ) и на краснодарском побережье Черного моря (+8%). Дачи также подорожали в Калининградской (+5,7%), Белгородской (+4,9%) областях и Ставропольском крае (+4,7%). «Во всех названных регионах хороший климат и с участка можно получить богатый урожай, что для многих до сих пор служит подспорьем в семейном бюджете. Этим и объясняется хоть и небольшой, но все же рост цен», — говорится в исследовании «Мира квартир»
Цены на дачи в регионах России

Цены на дачи в регионах России

Регион  / Цена, руб. / Прирост за 6 мес.
Республика Коми 406 399 –12,4%
Оренбургская область 431 341 –7,9%
Курганская область 543 036 –5,8%
Омская область 619 654 –10,9%
Смоленская область 653 699 –9,6%
Ивановская область 692 145 –3,4%
Псковская область 729 636 –3,6%
Нижегородская область 736 323 –4,5%
Липецкая область 802 301 +3,2%
Пермский край 822 998 –5,3%
Пензенская область 842 180 +2,1%
Брянская область 863 003 –3,9%
Свердловская область 923 114 –11,2%
Орловская область 925 488 –2,0%
Томская область 932 014 –11,2%
Владимирская область 950 247 –1,4%
Ульяновская область 964 178 –0,9%
Кемеровская область 1 058 741 –7,7%
Новосибирская область 1 093 236 –1,9%
Республика Башкортостан 1 105 562 +2,9%
Саратовская область 1 162 301 –4,7%
Красноярский край 1 165 200 –3,3%
Кировская область 1 232 547 –9,8%
Костромская область 1 236 985 –0,4%
Тульская область 1 259 865 –2,5%
Курская область 1 266 478 +3,6%
Тамбовская область 1 280 587 +3,0%
Воронежская область 1 292 690 +3,1%
Рязанская область 1 313 065 –3,3%
Ярославская область 1 320 874 –1,5%
Среднее 1 359 824 –1,5%
Вологодская область 1 408 742 –2,4%
Челябинская область 1 430 254 –7,1%
Республика Марий Эл 1 432 014 –5,3%
Белгородская область 1 478 532 +4,9%
Ханты-Мансийский АО 1 502 589 –10,6%
Иркутская область 1 503 261 –14,1%
Тверская область 1 514 785 –1,6%
Камчатский край 1 539 856 –10,5%
Калужская область 1 574 041 0,0%
Республика Адыгея 1 576 598 +1,0%
Республика Татарстан 1 628 547 –4,0%
Волгоградская область 1 632 007 +4,6%
Архангельская область 1 638 954 –4,8%
Самарская область 1 705 241 –1,6%
Тюменская область 1 713 685 –0,8%
Ростовская область 1 870 254 +3,5%
Ставропольский край 1 908 796 +4,7%
Краснодарский край 1 932 002 +5,8%
Ленинградская область 2 084 563 –0,8%
Московская область 2 135 874 –5,6%
Калининградская область 2 383 228 +5,7%
Москва 2 702 354 +3,2%
Севастополь 3 084 785 +7,1%
Крым 3 423 654 +6,5%
Таблица: «Мир квартир»

Средний желаемый бюджет покупки летней дачи в Подмосковье составляет 1–1,5 млн руб., в случае приобретения всесезонного коттеджа — 5–7 млн руб. Самое бюджетное предложение дач в Подмосковье нынешней осенью начинается от 110 тыс. руб. За эти деньги можно купить летний домик площадью 22 кв. м на участке шесть соток в садовом товариществе под Шатурой.

Подробнее на РБК


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