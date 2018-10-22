1,3 млн рублей в среднем стоит дача в России

Средняя цена предложения на дачные участки с жилыми постройками в России составила 1,3 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в апреле текущего года (1,4 млн руб.). Об этом сообщается в исследовании федерального портала «Мир квартир», эксперты которого проанализировали предложение дачных участков в 54 регионах России.

Сильнее всего за полгода цены предложения на дачи упали в Иркутской области (–14,1% к апрелю), Республике Коми (–12,4%), Свердловской (–11,2%) и Томской (–10,9%) областях. Значительное снижение также зафиксировано в ХМАО (–10,6%) и Камчатском крае (–10,5%). В основном падение цен наблюдалось в северных районах страны, где короткое лето, и регионах Нечерноземья, объясняется в исследовании «Мира квартир». В остальных регионах падение цен на дачи за полугодие составило менее 10%.

Рост средних цен предложения на дачи отмечен в 16 регионах из исследованных 54. Сильнее всего в цене выросли дачи у моря: в Севастополе (+7,1% к апрелю), Крыму (+6,5%, ) и на краснодарском побережье Черного моря (+8%). Дачи также подорожали в Калининградской (+5,7%), Белгородской (+4,9%) областях и Ставропольском крае (+4,7%). «Во всех названных регионах хороший климат и с участка можно получить богатый урожай, что для многих до сих пор служит подспорьем в семейном бюджете. Этим и объясняется хоть и небольшой, но все же рост цен», — говорится в исследовании «Мира квартир»

Цены на дачи в регионах России

Цены на дачи в регионах России

Регион / Цена, руб. / Прирост за 6 мес.

Республика Коми 406 399 –12,4%

Оренбургская область 431 341 –7,9%

Курганская область 543 036 –5,8%

Омская область 619 654 –10,9%

Смоленская область 653 699 –9,6%

Ивановская область 692 145 –3,4%

Псковская область 729 636 –3,6%

Нижегородская область 736 323 –4,5%

Липецкая область 802 301 +3,2%

Пермский край 822 998 –5,3%

Пензенская область 842 180 +2,1%

Брянская область 863 003 –3,9%

Свердловская область 923 114 –11,2%

Орловская область 925 488 –2,0%

Томская область 932 014 –11,2%

Владимирская область 950 247 –1,4%

Ульяновская область 964 178 –0,9%

Кемеровская область 1 058 741 –7,7%

Новосибирская область 1 093 236 –1,9%

Республика Башкортостан 1 105 562 +2,9%

Саратовская область 1 162 301 –4,7%

Красноярский край 1 165 200 –3,3%

Кировская область 1 232 547 –9,8%

Костромская область 1 236 985 –0,4%

Тульская область 1 259 865 –2,5%

Курская область 1 266 478 +3,6%

Тамбовская область 1 280 587 +3,0%

Воронежская область 1 292 690 +3,1%

Рязанская область 1 313 065 –3,3%

Ярославская область 1 320 874 –1,5%

Среднее 1 359 824 –1,5%

Вологодская область 1 408 742 –2,4%

Челябинская область 1 430 254 –7,1%

Республика Марий Эл 1 432 014 –5,3%

Белгородская область 1 478 532 +4,9%

Ханты-Мансийский АО 1 502 589 –10,6%

Иркутская область 1 503 261 –14,1%

Тверская область 1 514 785 –1,6%

Камчатский край 1 539 856 –10,5%

Калужская область 1 574 041 0,0%

Республика Адыгея 1 576 598 +1,0%

Республика Татарстан 1 628 547 –4,0%

Волгоградская область 1 632 007 +4,6%

Архангельская область 1 638 954 –4,8%

Самарская область 1 705 241 –1,6%

Тюменская область 1 713 685 –0,8%

Ростовская область 1 870 254 +3,5%

Ставропольский край 1 908 796 +4,7%

Краснодарский край 1 932 002 +5,8%

Ленинградская область 2 084 563 –0,8%

Московская область 2 135 874 –5,6%

Калининградская область 2 383 228 +5,7%

Москва 2 702 354 +3,2%

Севастополь 3 084 785 +7,1%

Крым 3 423 654 +6,5%

Таблица: «Мир квартир»

Средний желаемый бюджет покупки летней дачи в Подмосковье составляет 1–1,5 млн руб., в случае приобретения всесезонного коттеджа — 5–7 млн руб. Самое бюджетное предложение дач в Подмосковье нынешней осенью начинается от 110 тыс. руб. За эти деньги можно купить летний домик площадью 22 кв. м на участке шесть соток в садовом товариществе под Шатурой.

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