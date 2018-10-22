За помощью к Путину обратились дачники СНТ «Радист» в Бердске

10 лет борются за свои земли члены одного из самых первых бердских дачных обществ — «Радист». В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились соседи по дачным участкам Тамара Чуварлиева и Виктор Лукьяненко. Их новым соседом по дачному участку стал бизнесмен Андрей Пилько, бывший руководитель местного отделения партии «Единая Россия», а ныне председатель Ассоциации предпринимателей Бердска.

Садоводы «Радиста» уверены, что их права ущемлены — их интересы не учли при межевании земельных участков. Дорога, по которой ездили 6 семей садового общества осталась за забором, нового соседа «радистов».

— Земля, на которой сейчас ведет строительство Пилько, общество давно продало в собственность. Председатель наш уверяла, что вырученные деньги пойдут на благоустройство общества. В обществе так ничего и не изменилось, зато дороги мы лишились, — рассказывает Виктор Лукьяненко.

Его 80-летняя соседка Тамара Чуварлиева не раз обращалась в мэрию Бердска, там ее уверяли, что участок отмежуют так, что дорога сделанная своими руками почти 60 лет назад останется в пользовании «Радиста». Как оказалось, это были пустые слова.

— Нам никто и никогда не запрещал строительства гаражей, домов, бань на границе своих участков. Никаких претензий и предписаний со стороны каких-либо служб и ведомств не было. Более 5 лет владельцы участков нашей улицы пользовались дорогой со стороны леса для подъезда к своим участкам. Дорога эта была сделана в начале 1960-х годов работниками завода для подъезда к личным погребам. Официально она не значится ни в каких документах, но она существовала и устраивала всех, — вспоминает Тамара Ильинична.

Дачница вспоминает, что более 10 лет назад садоводы узнали, что территория вдоль леса, граничащая с их участками, вместе с дорогой и шестью участками по 10 соток проданы. Межевание прошло без их ведома.

-Геодезисты, проводившие замеры, рекомендовали не вмешиваться, обозначив заинтересованность в этом вопросе высокопоставленных лиц. Администрация СНТ «Радист» об этом знала, но никаких комментариев и пояснений не давала. С большим трудом весной 2008 года мне удалось вызвать на место тогда еще руководителя земельного комитета Бердска Лапину. В присутствии свидетелей она пообещала сделать повторное межевание и оставить проезд между старыми и новыми участками не менее 6 метров. Нам от 65 до 76 лет тогда было. Наша очевидная вина в нашей наивности — поверили и успокоились. В результате мошеннических действий мы оказались без подъезда к дачам, — уверена Тамара Чуварлиева.

Сын Тамары Ильиничны, который живет в доме на участке №158 Геннадий Чуварлиев отмечает, что на протяжении 10 лет никаких движений на спорной территории не было. Менялась лишь форма собственности и владельцы участков. В итоге по кадастровому плану СНТ «Радист» никаких подъездных путей не оказалось.

-Та дорога, которая сейчас есть в обществе у наших домов — узкая. По ней техника пожарная и медицинская не проедет. Тем более, зимой ее по верхушку заборов снегом заметает. Чистить ее будет дорого и не удобно. К тому же мы не можем ассенизаторскую машину подогнать, — поделился мнением Виктор Лукьяненко.

Помимо этого участки шести семей, отрезанные забором Пилько, находятся в низине на краю леса. Все внешние воды стекают через их участки, а пристроенный забор Пилько, по мнению жителей «Радиста», будет препятствовать отводу талых вод. Как следствие — подтопление участков и строений.

-Мы не раз обращались в прокуратура и мэрию Бердска. Отписки все были формальные. Межевание ведь без нашего ведома произошло! Наши права не учтены, — уверены Геннадий Чуварлиев и Михаил Лукьяненко.

В июле 2018 года жители «Радиста» обращались в полицию Бердска с просьбой разобраться в законности действий Пилько. По словам Аркадия Чуварлиева, новый сосед незаконно вырубил 25 берез и несколько сосен:

-Эти деревья не находились у него на участке, но мешали к его подъезду. 12 июля мы обратились в полицию, которая данный факт зафиксировала. Главный эколог Бердска Светлана Шерстобитова тоже выезжала на участок неоднократно. И видела, что на месте бывших деревьев остались пни. 17 июля на место выезжали замглавы Бердска Владимир Захаров и начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева. Но по данному факту полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что он рубил деревья на своем участке. Если бы это было так, то и претензий бы никаких к нему не было. Но он рубил деревья за своей территорией. И это осталось безнаказанным, — возмущается Аркадий Геннадьевич.

Не разрешив ситуацию на местном уровне, отчаявшиеся жители «Радиста» обратились в областную прокуратуру и направили письмо с просьбой объективно разобраться в ситуации, президенту России Владимиру Путину.

Согласно федеральному закону №221 владельцев или арендаторов соседних наделов нужно оповещать о предстоящем межевании, созвав собрание путём извещения через письма-уведомления или средства массовой информации. На таком собрании организатору межевания и пользователям соседних участков необходимо предварительно договориться о местоположении смежных границ. После согласования границ нужно определиться с компанией-подрядчиком, которая будет проводить межевание земельного надела. После этого нужно подготовить документы для заключения договора с фирмой-подрядчиком.

Проект межевания земель садового товарищества призван координировать действия застройщиков отдельных участков и строительные мероприятия, проводимые правлением товарищества.

Правда, в законе есть оговорка: устное несогласие соседей с определёнными кадастровым инженером границами не препятствует формированию соответствующего межевого плана, но в таком плане должна быть отметка о наличии спорных граничных участков. Такая отметка является своеобразным обременением надела земли при его продаже, так как в любой момент не согласный с установленными границами соседний землепользователь может обратиться в суд, который может обязать нового владельца надела заново проводить межевание, что повлечёт дополнительные расходы.

-Земельные участки, на которые поступила жалоба, были образованы и предоставлены на основании постановления администрации города в 2008 года садовому обществу «Радист». Земли общего пользования стоят на кадастровом участке. Членам садового общества обеспечен к ним доступ, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева.

В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления земельных отношений предположила, что границы садового общества определяли сами члены садового общества. Однако председатель садового некоммерческого общества «Радист» Ольга Букреева рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что земли, купленные Андреем Пилько, никогда не принадлежали СНТ.

— Эти земли, на которых сейчас строится Пилько, принадлежали муниципалитету. Администрация Бердска их отмежевала и продала. Жители «Радиста» 10 лет пользовались дорогой, не принадлежавшей «Радисту». Столько проверок было: местная прокуратура и областная, которые показали, что все законно. Мы межевание проводим внутри общества, — подчеркнула Ольга Аривовна.

Геннадий Чуварлиев подтвердил, что земля, которая сегодня принадлежит Андрею Пилько, пару лет находилась в распоряжении садового общества «Радист». Собственники платили за землю взносы, однако ни о каком строительстве речи не было.

— Все это время у земли менялись владельцы. И спустя ровно 10 лет и 4 дня на участке началось строительство. Сейчас там живут три собаки Пилько, которые и днем и ночью лают. Ведется строительство. Мы собираемся нанимать адвоката, чтобы решить это дело в судебном порядке. Однако многие юристы Бердска и Академгородка отказываются вести дело, предполагая, что придется подавать иск на мэрию Бердска. Но время у нас еще есть, ждем ответа из мэрии Новосибирской области, куда направили наше письмо президенту, — не опускают рук и продолжают борьбу за дорогу мать и сын Чуварлиевы.

Получить оперативный комментарий у Андрея Пилько не получилось.