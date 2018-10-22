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С интересом наблюдаю за происходящим на Украине: людям настолько надоели воры в правительстве, что терпение лопнуло и совершили переворот!

Ведь благое дело: терпение не бесконечно.

И цель хорошая: новое правительство, которое станет работать на народ и страну.

И ориентир правильный: надо равняться на Европу — вводить безвиз, становится членом ЕС и т.д.

И все западные страны радостно помогали выразить волю народу — кто печеньками, кто оружием, кто кадрами на посты в правительстве и даже деньгами МВФ.

Знаю, у многих есть родственники знакомые на Украине, а другие просто порой читают новости украинских СМИ: ведь российские то явно врут постоянно и передергивают.

И вот вижу:

«С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен» (https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119)

Судорожно ищу курс и офигеваю: ведь это 20 тысяч рублей!!! В 4 раза больше чем у нас!

И ведь зарплаты то там ниже, да и вообще проблем много — чего уж скрывать-то…

И вот вопрос: почему же имея благие мотивы, всестороннюю помощь западных стран, получается, что устраивают геноцид населения?

Неужели в современном мире невозможно победить коррупцию власти и при этом не угробить страну вместе со всем населением?

И возникает нехорошее подозрение, а куда пытаются вести людей те самые Навальные, пользуясь протекцией запада…

Может, лучше так, как живем, и жить дальше?