Может,  лучше так, как живем, и жить дальше?

Пенсии и оклады военных проиндексируют на 4% ежегодно
Балет «Лебединое озеро» из Москвы отказался от гастролей в Бердске из-за 250 проданных билетов
Проиграли уральцам новосибирские баскетболистки на чемпионате России в Бердске
Мединский назвал исторически безграмотной современную молодежь
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Угроза: Авиакомпании из-за переноса серверов в Россию могут прекратить работу
Жестами пели и шутили глухие артисты на уникальном фестивале в Бердске
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Вернуть права автомобилисты смогут уже по новым правилам
10 млн рублей не выплатил заработанное 189 сельчанами директор агрофирмы в Новосибирской области