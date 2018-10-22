Балет «Лебединое озеро» из Москвы отказался от гастролей в Бердске из-за 250 проданных билетов

Отменил «Лебединое озеро» из-за небольшого количества проданных билетов Русский классический балет из Москвы.

— Вчера во Дворце культуры «Родина» был отменен балет «Лебединое озеро», Русский классический балет г. Москва. На спектакль пришли 230 человек, но Москва решила, что это очень мало и по звонку велела отменить! Надо было видеть лица зрителей, администрации ДК и артистов. Полнейшее недоумение, возмущение и разочарование. И полнейшая уверенность, что сработали аферисты. Там, где для нас 1000 рублей, для Москвы очевидно 10 000. Испортили настроение и зрителям, и артистам. А работников ДК «Родина» сделали заложниками отвратительного поступка вышестоящих чиновников (или аферистов?) от Русского классического, — сообщила «Курьер. Среда Бердск» 22 октября читательница Ирина.

Жалеет о потраченном времени и отмененных делах Елена Петрова. По словам Елены, у нее был выбор посетить интересную лекцию или сходить на балет Лебединое озеро». Победил последний. Она возмущена тем, что артисты заранее не предупредили об отмене спектакля. Есть же сайты, где об этом можно написать, возмущена бердчанка.

— Возмущались все, кто не смог посмотреть балет. Когда я возвращалась домой, в маршрутке одна из женщин сказала: «Я всю неделю предвкушала, как буду сидеть в зале и наслаждаться искусством», — рассказала Петрова.

По словам директора ДК «Родина» Людмилы Чуркиной, также, как и зрители, были разочарованы и возмущены и она, и ее сотрудники. Действительно, творческая организация отказалась выступать из небольшого, по их мнению, количества проданных билетов. Но заявила об этом только за час до начала мероприятия.

— Об этом можно было сказать и заранее. Было продано 250 билетов и еще люди подошли бы. Многие приходят на спектакли и концерты и покупают билеты незадолго перед их началом. В зале собралось бы около 300 зрителей. Можно было бы показать постановку, — подчеркнула Людмила Чуркина.

Деньги за билеты, цены которых варьировались от 500 до 900 рублей, бердчанам вернули.

Московский русский классический балет не является театром, это творческое независимое учреждение, с подобными сложнее работать, отметила Людмила Чуркина. Теперь администрация ДК «Родина» будет продумывать, какие дополнительные меры принимать для того, чтобы приезжие творческие коллективы не могли в один момент отменить представление.

Подобные инциденты случаются, но крайне редко, заверила Людмила Ивановна. В конце прошлого года в рамках рождественского фестиваля в Бердске отменили концерт оркестра Минобороны РФ. Музыканты не смогли вылететь в Сибирь из-за нелетной погоды. Тогда было продано очень много билетов. Зал заполнился бы полностью.

-Конечно, ситуации бывают разные. Летом в Бердске отменил спектакль Московский независимый театр. Там Орлова пригласили на съемки. Администрация театра за неделю предупредила об отмене спектакля. Это, конечно, было объяснимо, — привела пример директор «Родины».

Чтобы как-то смягчить разочарование зрителей, сотрудники Дворца культуры, приглашали несостоявшихся зрителей «Лебединого озера» на другие концерты и спектакли, только уже с проверенными коллективами. «Родина» недавно заключила договор с Алтайским музыкальным театром, который отлично себя зарекомендовал. Они уже не раз выступали на сценах ДКЖ и Дома ученых. Выступления артистов пройдут в декабре текущего года и январе 2019 года.