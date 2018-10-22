Проиграли уральцам новосибирские баскетболистки на чемпионате России в Бердске

20 октября в бердском спорткомплексе «Вега» встречу в рамках Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги провели команды «Динамо» (Новосибирская область и «Динамо-УГМК» (Екатеринбург). Это первый домашний матч у новосибирской команды в рамках чемпионата. Ранее баскетболистки «Динамо» играли на правах гостей со «Спартаком» из Ногинска и одержали победу со счетом 62:57.

«УГМК» (Екатеринбург) — сложный соперник. Эта команда является неоднократным победителем Всероссийской премьер-лиги, 12-кратным чемпионом России, 3-кратным чемпионом Евролиги, одним из самых сильных клубов в мировом женском баскетболе. Команда может похвастаться своими легионерами. Одна из них Бриттни Грайнер — лучший центровой мира. Также в команде присутствуют лидеры европейских сборных.

У «Динамо» (Новосибирская область) стоит отметить Майю-Мари Лэнглуа — основной разыгрывающий сборной Канады. Именно на ней, в основном, держится вся игра , отмечает генеральный менеджер БК «Динамо» Сергей Баженов.

Соперничать с «УГМК» новосибирскому клубу было нелегко, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта. На протяжении всего матча гости опережали в счете, показали хорошую игру в защите. С самого начала уральская команда задала тон игре, добившись двукратного перевеса. Итоговый счет встречи — 49:90 в пользу «УГМК».

Впереди у новосибирского «Динамо» матч с командой «Спарта энд К» в городе Видное. «УГМК» ожидает стартовый матч Евролиги, который состоится 24 октября во Франции.