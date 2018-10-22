Жестами пели и шутили глухие артисты на уникальном фестивале в Бердске

В большом зале бердского ДК «Родина» почти не было свободных мест, но перед началом концерта стояла несвойственная тишина. Вместе с тем, зрители оживленно переговаривались — на языке жестов. 20 октября в Бердске прошел гала-концерт Сибирского фестиваля жестового творчества.

Во Дворец культуры «Родина» приехали самодеятельные артисты с нарушениями слуха со всей Новосибирской области, соседних регионов и даже из Казахстана. На этот раз их не оценивало строгое жюри, поскольку участием в гала-концерте они уже доказали, что талантливы и интересны зрителям.

23 номера попали в финал Сибирского фестиваля жестового творчества. И это не только песни, но и стихи, пантомима, танцы, клоунада. И каждое выступление зал встречал бурей аплодисментов. Так реагировали слышащие зрители. Глухонемые благодарили за номер взмахами рук.

Фестиваль прошел в Бердске третий раз и, похоже, получил местную прописку. Впервые глухонемые артисты приехали в город в 2016 году накануне 300-летия Бердска. Собрать исполнителей жестовой песни предложил руководитель бердского общества глухих Сергей Полозюк. И нашел отклик у руководства и общественников города.

А в 2018-м фестиваль получил название «РеалиЯ» и приобрел большую масштабность, поскольку организован на деньги президентского гранта. Его выиграла региональная общественная организация «Сибирская планета». Ее руководитель, бердчанин Игорь Карасенко не скрывает сумму — 2,8 млн рублей выделил Фонд президентских грантов на проведение фестиваля жестового творчества в течение 11 месяцев.

Значимость и статус события подтверждает тот факт, что на гала-концерт приехали высокие гости — главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ по Сибири Юрий Семенов, представители сибирского отделения Фонда президентских грантов и правительства Новосибирской области, главы районов региона, руководители общественных организаций инвалидов разного уровня и бердской администрации.

Без ложной скромности гости отмечали, что фестиваль жестового творчества перешагнул границы Бердска и стал брендом всей Новосибирской области.

Фестиваль, открытый миру

— Бердск — действительно, город, открытый миру. И доказывает это достаточно большим количеством соревнований, конкурсов. Сегодняшний фестиваль — достойный повод принять гостей. И прежде всего ребятишек, которые представляют нам свое творчество. В чем ценность? Каждый счастье воспринимает по-своему. Кто-то видит его в богатстве, кто-то видит в каких-то достижениях. Но есть одно объединяющее: счастье, когда люди общаются, когда тебя видят и слышат, когда тебя понимают. И этот фестиваль дарит такое счастье. А мы, бердчане, готовы помочь вам в этом. С праздником вас души, тепла, уюта и творчества, — открыл гала-концерт мэр Бердска Евгений Шестернин.

Приветствуя гостей, спикер бердского Совета депутатов Валерий Бадьин назвал Бердск уникальным в отношении горожан к творчеству и спорту.

— С этим фестивалем мы стали богаче еще на одну сторону нашей жизни. Вы, действительно, герои нашего времени. И вами можно гордиться. Несмотря ни на что, вы решили сделать шаг вперед. Есть чему учиться, есть у кого учиться, есть к чему стремиться и прославлять как свою малую родину, так и всю Россию, — высказался Валерий Георгиевич.

Автор видео Анастасия Солодкова



Юрий Семенов от лица полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло поздравил участников фестиваля с большим праздником, с тем, что именно Бердск стал центром жестового творчества. Федеральный инспектор признался, что впервые присутствует на событии такого формата.

— Я очень удивлен и поражен вашей волей, несгибаемостью, желанием жить полноценной жизнью. Я желаю вам больших успехов. Я желаю, чтобы как можно больше президентских грантов выигрывали, чтобы это дело развивалось, чтобы Бердск стал центром не только сибирского жестового творчества, но и всероссийским, — заявил Семенов, вручив Игорю Карасенко благодарственное письмо от имени полпреда по СФО.

Песни про любовь, про чудесный мир и солнце, современные танцы с элементами балета, русские пляски, казахский национальный танец, смешные интермедии сменяли друг друга. Танцоры и «вокалисты» — совсем маленькие, подростки и уже совершеннолетние — очень точно попадали в музыку, как будто они ее слышат, активно жестикулируя. На самом деле они улавливают только вибрацию. Но вполне профессионально держатся на сцене и держат публику.

Автор видео Анастасия Солодкова



Жестовый театр

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Кутузова, преподаватель из Омска, учить песню жестами очень сложно. Она слышит и говорит, но научилась общаться со своими подопечными на языке жестов. Хотя, призналась, не понимает «речь», когда глухонемые разговаривают между собой жестами.

— Они слышат тембр, слышат басы. У меня многие девочки со слуховыми аппаратами. Но им все равно очень тяжело дается заучивание слов песни. Сначала даю им учить припевчики, потом, когда смотрю, что пошло, даю по строчкам. Мы начали учить песню «Мама» к 8 Марта, где у каждой девочки есть своя строчка. Но, несмотря на это, все очень хотят петь, — поделилась Галина Петровна.

В омском ансамбле жестовой песни исполнители в возрасте от 9 до 19 лет. «Звездочка» коллектива Вероника Гофман уже 10 лет занимается у Галины Петровны. Она уже закончила школу, поступила в училище, но продолжает ходить к своему педагогу, хотя в Омске в обществе глухих преподают жестовую песню бывшие ученики Кутузовой.

Вероника в этом году ездила в Москву поступать в театральное училище на режиссерский факультет, но оказалось, что в 2018-м набора среди слабослышащих не было. Чтобы не терять время, как призналась «Курьер. Среда. Бердск» сама Вероника, она поступила на режиссуру в музыкально-педагогический колледж в Омске. Через год она снова попытает счастья в столице.

Омский ансамбль жестовой песни пригласили в Куйбышев Новосибирской области на отборочный тур. Там, показав свое мастерство и заслужив высокую оценку жюри, омичи получили путевку на гала-концерт фестиваля в Бердске. Галина Кутузова не сомневается, что подобные фестивали среди глухих очень нужны:

— Они проявляют себя, чувствуют свою сопричастность с обществом. Они хотят показать, что умеют, что могут. В московский театр мимики и жестов ходят не только глухие — там полные залы всегда, потому что очень интересно. И там играют выпускники нашей адаптивной школы-интерната №15.

Галина Кутузова там многие годы работает воспитателем. А жестовая песня — это ее увлечение, которое не оплачивается. Но она с энтузиазмом занимается с детьми, видя, как им это необходимо.

Отборочный тур — как праздник

Игорь Карасенко со своей командой сначала открыл студии жестового языка, где обучали ему всех желающих. А в 2016 году приняли участие в организации первого фестиваля жестовой песни на средства областного гранта. После удачного проведения второго фестиваля в 2017-м решили повысить уровень, расширить рамки фестиваля — привлечь самодеятельных глухих артистов разных жанров и не на 2-3 дня, а в течение года. И как раз к тому времени был создан Фонд президентских грантов, дающий деньги на всевозможные мероприятия, нацеленные на развитие гражданского общества в разных сферах.

— 2,8 млн рублей мы защитили по гранту и получили финансирование. Кроме того порядка 20% это наши вложение. Своих денег мы вложили немного. Но мы задействовали 50 волонтеров — по 8-10 человек на каждой территории. Это тоже засчитывается как ресурс в рамках софинансирования, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Карасенко.

По его словам, свою лепту внесли отделения всероссийского общества глухих, которые в каждом районе предоставляли свои площадки для отборочных туров. С декабря 2017 года представители «Сибирской планеты» выезжали в районы, налаживали контакты для открытия студий по жестовому языку, проводили мастер-классы.

— С марта у нас начались занятия в студиях — ведущий проводит мастер-классы в течение двух часов для всех желающих, без ограничений. А в сентябре в шести районах провели отборочный этап, в которых участвовало более 180 человек. Концерты на территориях становились настоящим праздником. Мы показывали местным жителям творчество глухих, то, что они умеют петь и танцевать, несли это в массы. На гала-концерт отобрали самые лучшие и интересные номера, — отметил Карасенко.

При этом, в каждый район приглашали ближайших соседей из других регионов: в Черепаново приехали барнаульцы и бийчане, в Тогучин — Томск, в Куйбышев — Омск, а в Купино — из Казахстана, поскольку граничит район только с этим государством. Казахстанцы, безусловно, внесли национальный колорит в фестиваль. Кроме того, их песни звучали на казахском языке, а жестами они их исполняли на русском.

Мир глухих

По официальным данным, в Новосибирской области около 5000 глухих с рождения людей, владеющих жестовым языком, и порядка 90 тыс. человек, которые потеряли слух в течение жизни и не умеют общаться жестами. Глухие по сути говорят на трех языках — произносят слова, показывают их жестами и дублируют губами. Слабослышащие, как правило, очень хорошо читают по губам и понимают, что говорят.

— Это очень интересный мир. Когда мы проводили отборочный тур в Новосибирске, в зале было очень много глухих. И там стояла тишина, которая просто завораживала, — поделился впечатлениями Игорь Карасенко.

Он планирует продолжать фестиваль. Но, скорее всего, через год — в 2020-м — и в ином формате, что пока является секретом. Считает, что «штамповать» фестиваль не стоит, чтобы он не наскучил участникам и зрителям. Кроме того Всероссийское общество глухих очень активно, проводит массу своих мероприятий и нужно совпасть с их календарем.

— Не все успевают. Например, из Казахстана девочки не приехали в Бердск, потому что не успели вернуться из Калининграда. У них очень насыщенная жизнь, — прокомментировал руководитель «Сибирской планеты». — Во время подготовки фестиваля-2018 мы приобрели много друзей, которым наша идея очень нравится. Будем продолжать. Смело можно сказать, что за три года Бердск получил «авторское право» на фестиваль жестового творчества — именно здесь на территории за Уралом зародилось это движение.