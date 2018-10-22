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10 млн рублей не выплатил заработанное 189 сельчанами директор агрофирмы в Новосибирской области

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10 млн рублей не выплатил заработанное 189 сельчанами директор агрофирмы в Новосибирской области

Деньги поступали, что бизнесмен распоряжался ими по своему усмотрению. 23 судебных решения в пользу работников он не исполняет.

22.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
10 млн рублей не выплатил заработанное 189 сельчанами директор агрофирмы в Новосибирской области

Судят бизнесмена за долги по зарплате

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела о невыплате заработной платы 189 работникам, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя ООО «Агросезон». Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ,ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ст.315 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда).

В ходе предварительного следствия установлено,что с 2016 года ООО «Агросезон» на территории Чулымского и Ордынского районов осуществляло деятельность по производству сельскохозяйственной продукции: зерновых, молочной продукции, мяса крупного рогатого скота.

На следующий год между ООО «Агросезон» и конкурсным управляющим ЗАО «Новопетровское» был заключен договор доверительного управления имуществом, в соответствии с которым ООО «Агросезон» были переданы в управление имущество ЗАО «Новопетровское», в том числе объекты недвижимого имущества, сельскохозяйственная техника, поголовье крупного рогатого скота, посевные площади, с правом получения дохода в собственность от использования имущества.

В связи с этим, работники ЗАО «Новопетровское» были приняты в ООО «Агросезон» с образованием обособленного подразделения «Алексеевское» на территории Чулымского района, и подразделения «Петровское» на территории Ордынского района. Таким образом, в организации стали работать 189 человек.

С апреля по ноябрь 2017 в результате хозяйственной деятельности ООО «Агросезон», на его банковские счета поступали денежные средства в сумме около 10 млн рублей, которые были достаточны для выплаты заработной платы всем работникам. Несмотря на это, указанные денежные средства 50-летний директор (учредитель) направил на дальнейшее извлечение прибыли и личные цели.

В декабре 2017 договор доверительного управления между конкурсным управляющим ЗАО «Новопетровское» и ООО «Агросезон» был расторгнут, работники обособленного подразделения «Алексеевское» на территории Чулымского района уволены.

Прокурорами Ордынского и Чулымского районов Новосибирской области в суды были поданы иски в защиту интересов работников, однако директором общества 23 решения судов не исполняются.

В ближайшее время фигурант по уголовному делу и его защитник приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.


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